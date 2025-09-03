Популярни
Луис де ла Фуенте застава пред българските медии преди България - Испания
Хамилтън със специална каска за първия си старт на "Монца" с Ферари

  • 3 сеп 2025 | 17:47
  • 165
  • 0

Люис Хамилтън ще използва каска със специална разцветка за първото си участие в Гран При на Италия като пилот на Ферари.

Ето причината Хамилтън да стартира с пет места назад на "Монца"
Ето причината Хамилтън да стартира с пет места назад на "Монца"

Шлемът, който седемкратният шампион ще носи на „Монца“, включва неговият основен дизайн за сезон 2025, а самата цветова схема отново е предимно жълта. Детайли по нея обаче не са очертани с червено, а с бяло, което заеме и голяма част от задната част на каската.

Отделно на нея е изписано и името на трикратния световен шампион във Формула 1 Ники Лауда. Както е известно този уикенд Ферари ще отбелжи 50 години от първата титла на австриеца, която беше спечелена с Черните кончета през сезон 1975.

Ферари показа ретро цветовете си за Гран При на Италия
Ферари показа ретро цветовете си за Гран При на Италия

Поради тази причина всички членове на отбора на Скудерията ще използва специални екипи, а SF-25 също ще бъде оцвете в ретро цветове, които напомнят на тези, които Ферари носи през 1975 година.

Снимки: Scuderia Ferrari HP

