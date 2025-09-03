Хамилтън със специална каска за първия си старт на "Монца" с Ферари

Люис Хамилтън ще използва каска със специална разцветка за първото си участие в Гран При на Италия като пилот на Ферари.
Шлемът, който седемкратният шампион ще носи на „Монца“, включва неговият основен дизайн за сезон 2025, а самата цветова схема отново е предимно жълта. Детайли по нея обаче не са очертани с червено, а с бяло, което заеме и голяма част от задната част на каската.
Отделно на нея е изписано и името на трикратния световен шампион във Формула 1 Ники Лауда. Както е известно този уикенд Ферари ще отбелжи 50 години от първата титла на австриеца, която беше спечелена с Черните кончета през сезон 1975.
Поради тази причина всички членове на отбора на Скудерията ще използва специални екипи, а SF-25 също ще бъде оцвете в ретро цветове, които напомнят на тези, които Ферари носи през 1975 година.
