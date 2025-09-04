Важен играч на Черно море Тича остава в отбора

Популярни
  • 4 сеп 2025 | 16:39
  • 439
  • 0
Цветомир Чернокожев остава в Черно море Тича, обяви на официалната си страница във Facebook варненският клуб.

През миналия сезон тежкото крило на “моряците” записа средно по 9.1 точки и 4.9 борби за 21 минути на терена в 36 мача.

Преди пристигането си във Варна Чернокожев игра в Спартак Плевен. Той е носил екипите и на Лукойл Академик и Левски в България, както и на словашкия Левице.

По-рано днес пък Черно море Тича обяви привличането на трети чуждестранен играч за новия сезон - американецът Алонзо Гафни. Преди това тимът привлече още двама чужденци - Джелани Уотсън-Гейл - гард от националния отбор на Великобритания, и крилото от САЩ Ламонт Уест. Другото ново попълнение в отбора е капитанът на Берое от миналия сезон в НБЛ Венцислав Петков.

През новия сезон в Черно море Тича остават капитанът Николай Стоянов, Михаил Молдов и Марин Маринов, а Иван Спиров се раздели с отбора.

“Енергия и сила под коша за Черно море Тича!”, написаха носителите на Купата на България и финалисти в Sesame НБЛ за миналия сезон по повод оставането на Чернокожев.

Снимка: Черно море Тича / Фейсбук

