  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Ихтиман)
  3. Валери Свиленов за гостуването в Симитли

Валери Свиленов за гостуването в Симитли

  • 4 сеп 2025 | 15:54
  • 364
  • 0

Утре Ботев (Ихтиман) приема Септември (Симитли). Срещата е от шестия кръг на Югозападната Трета лига.

„Очаквам тежък двубой, там винаги се играе трудно. Ако не подходиш по техния начин, да играеш на ръба на позволеното откъм агресия, да си максимално концентриран и отговорен във всяка ситуация, нищо добро не те чака. Аз обаче вярвам в момчетата и съм убеден, че ще подходим по този начин и ще успеем да вземем нещо от двубоя, защо не и пълния актив от точки“, коментира Валери Свиленов, треньор на Ботев.

