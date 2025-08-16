Ботев (Ихтиман) тресна Кюстендил

Популярни
  • 16 авг 2025 | 22:16
  • 128
  • 0
Ботев (Ихтиман) победи у дома едноименния тим на Кюстендил с 3:1. Срещата е от третия кръг на Югозападната Трета лига. Заслужен успех за домакините, с оглед събитията на терена. Богомил Христов насочи в мрежата на гостите, центрира топка от корнер, половин час след началото. Даниел Младенов изравни от фаул в 39-ата минута. Футболистите на Ботев натиснаха след почивката. Богомил Христов пропусна да се разпише втори път. Съотборникът му Борислав Балджийски го направи с попадения в 70-а и 80-ата минута. В оставащото време Василийе Миловановоч и Мартин Иванов можеха да направят успеха още по-изразителен. Пред отсрещната врата, Дани Гогов изпълни хубав фаул, но ихтиманския вратар се справи. Даниел Младенов също пропусна веднъж.  

