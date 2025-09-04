Производителите ще дискутират връщането на V8 моторите

Производителите на двигатели във Формула 1 ще дискутират идеята за връщане към по-елементарните и евтини V8 мотори, които да заменят доста сложните и скъпи турбо-хибридни задижващи системи.

Тази дискусия ще се проведе в Лондон идния четвъртък (11 септември). Тя е организирана от ФИА и реално ще бъде втора подобна среща през 2025 година след тази, която беше организирана по време на Гран При на Бахрейн през април.

Тогава беше обсъдено завръщане към V10 агрегатите, но тази идея не получи нужната подкрепа. Сега ще се дискутират V8 моторите, които да използват устойчиви горива и да се премине към тях през 2030 или по-вероятно 2031 година.

Тези V8 двигатели най-вероятно ще включват някакъв хибриден елемент наподобяващ системата KERS, която беше използвана в миналото. Все още не е ясно дали моторите ще бъдат атмосферни, или все пак ще имат турбо компресори.

