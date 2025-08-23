Себ Фетел призова за връщане към V10 моторите

Четирикратният световен шампион Себастиан Фетел е на мнението, че шефовете на Формула 1 трябва сериозно да обмислят завръщане към шумните V10 двигатели, които според него ще допринесат много повече за спорта, отколкото настоящите хибридни задвижващи системи.

Германецът даде доста обширно интервю за Auto Motor und Sport, в което говори за различни теми, а една от тях беше задвижващите системи. Според него сегашните двигатели не допринасят с нищо за развитието на автомобилната индустрия и за Формула 1 ще бъде по-добре да се върне към по-евтините и зрелищни агрегати от миналото. Фетел обаче подчертава, че това трябва да се случи по екологичен начин, който да не вреди на околната среда.

Отборите във Формула 1 пак ще обсъждат V8 двигателите

„Сегашните двигатели са прекалено скъпи. Като изключим стикера „Хибрид“, няма реален трансфер на технология между тях и шосейните коли, защото те са прекалено сложни и скъпи. От спортна гледна точка, конкуренцията трябва да е възможно най-оспорвана, без да се нарушава духът на Формула 1. Хората трябва да могат да си позволят спорта.



„Състезанията са събития, които събират голяма публика. Това ми позволява да разгледам и други теми. Как да накарам един зрител да дойде на пистата и после да се върне? Какво хората консумират на пистата? Откъде идват нещата? С какво те помагат на страхотното събитие?



„Аз имах възможността да усетя V10 моторите и да чуя техния звук. Това е част от шоуто и изживяването на Формула 1. В миналото не се ходеше на пистата просто да видиш кой ще спечели, всеки искаше да вдиша цялата магия на спорта.



„Мисля, че има поколение, за което звукът на V10 вече не е толкова важен, колкото беше за нас, но все пак се вълнува от него. Въпросът е дали двигателите във Формула 1 трябва да бъдат релевантни с тези на серийните коли. Аз не мисля, че това трябва да е така.



„Според мен трябва да мислим повече за шоуто и да заложим на това, което знаем, но да го направим по-добре за околната среда. Обувката, която се купувам, трябва да бъде създадена по начин, който не вреди на околната среда и при нормални работни условия. Същото важи и за колите и моторспорт събитията. Ще бъде жалко, ако моторспортът, който ние познаваме, спре да съществува. Напълно нормално за него е да се променя“, обясни Фетел.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages