Формула 3 отново ще използва квалификационния формат от Монако на "Монца"

  • 3 сеп 2025 | 12:45
  • 534
  • 0
И тази година организаторите на Формула 3 са решили да използват квалификационния формат от Монако и на пистата „Монца“ в Италия.

Както е известно в Княжеството пилотите във Формула 3, а и Формула 2, биват разделяни в две групи за квалификацията, за да се избегне рискът от инциденти на най-тясното и късо трасе в календара. На „Монца“ обаче причината е доста по-различна, а именно желанието на пилотите да използват въздушната струя от своите съперници на множеството дълги прави на италианската писта.

И докато във Формула 2 този уикенд ще бъде използван традиционният квалификационен формат с една 30-минутна сесия, то във Формула 3 ще видим използването на груповия формат. Във всяка група пилотите ще разполагат с по само десет минути, за да запишат своята най-бърза обиколка и да се преборят за по-предна стартова позиция.

Пилотите ще бъдат разделени в двете групи на база техните стартови номера – четни и нечетни. Коя група ще бъде първа на пистата ще бъде определено чрез специален жребий, който ще бъде теглен по време на пилотския брифинг в четвъртък.

Колко близо до титлата във Формула 3 беше Никола Цолов?
Колко близо до титлата във Формула 3 беше Никола Цолов?

Според правилата във всяка група пилотите ще се борят за място на по-предна редица на стартовата решетка в неделя. Пилотите от групата, в която бъде записано най-доброто време, ще стартират от нечетните позиции, а тези от по-бавната група – от четните позиции. След оформянето на стартовата решетка за основното състезание в неделя, първите 12 ще бъдат обърнати, за да се оформи стартовата решетка за съботния спринт.

Припомняме, че в Монако по-рано тази година българският пилот Никола Цолов спечели полпозишъна, след като оглави класирането в първата квалификационна група. Впоследствие Българския лъв триумфира и в основното състезание в Княжеството.

Снимки: Red Bull Content Pool | Снимки: Спас Генев, spasgp.com

