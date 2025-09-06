Чудовищен мач на Порзингис не стигна на Латвия срещу Литва

Литва разочарова домакина на фазата на директните елиминации на ЕвроБаскет 2025 Латвия, като го изхвърли от турнира след победа с 88:79 в Рига на осминафиналите.

Литовците взеха преднина от 10 точки след първата четвърт, но в началото на втората Латвия за кратко я заличи. Все пак, Литва влезе във второто полувреме с точно 10 точки аванс и като цяло удържа опитите за натиск на съперника.

Арнас Величка наниза 21 точки и направи 11 асистенции за литовците, които ще срещнат на четвъртфиналите победителя от двубоя между Гърция и Израел. Дейвидас Сирвидис добави 18 точки за победителите.

За Латвия Кристапс Порзингис се развихри с 34 точки и 19 борби, а с 21 точки и 7 асистенции се отличи Рихардс Ломаз, но усилията им останаха напразни.

СТАТИСТИКА НА МАЧА

