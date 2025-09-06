Турция се промъкна на 1/4-финал след здрава битка с Швеция

Турция е първият осминафиналист на ЕвроБаскет 2025. В първата среща от директните елиминации на турнира южните ни съседи надвиха Швеция с 85:79. След страхотното представаяне и петте победи в груповата фаза, днес турският тим срещна сериозни трудности срещу скандинавците в Рига, но все пак успя да прекърши противника си.

Швеция изигра силно първо полувреме и на почивката имаше аванс от 5 точки. Играчите на Ергин Атаман отговориха с мощна трета четвърт, която взеха с 26:13. В последния период обаче шведите дадоха всичко от себе си, за да притиснат съперника и успяха да го сторят, достигайки до равенство 76:76 малко преди края. Турците все пак надделяха в надлъгването в заключителните минути и секунди на двубоя, класирайки се за фазата на последните 8.

На четвъртфиналите Алперен Шенгюн и компания ще се изправят срещу съдомакина Полша или Босна и Херцеговина.

Днес именно Шенгюн поведе Турция към успеха с поредно фантастично представяне - 24 точки, 16 борби, 6 асистенции и 2 чадъра. 17 точки добави Джеди Осман, а 14 вкара Ерджан Османи, който взе и 9 борби.

За Швеция Лудвиг Хакансон реализира 16 точки, а по 15 отбелязаха Виктор Гадефорс и Пеле Ларсон.

За първи път от 16 години Турция достига до 1/4-финалите на ЕвроБаскет. За първи път от 1957 година турският тим постига и 6 поредни победи на европейско първенство. През 1957 година отборът записва 7 поредни успеха.

СТАТИСТИКА НА МАЧА

Следвай ни:

Снимки: Imago