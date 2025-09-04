Ден 12 на US Open: Иванов и Василев отново в атака и полуфиналите при жените

Време е за полуфиналите на US Open! Днес на ход са жените, а в утрешния ден ще бъдат определени и финалистите при мъжете. Също днес ще разберем и дали Иван Иванов и Александър Василев ще повторят геройството си от “Уимбълдън” и отново ще имаме двама полуфиналисти при юношите.

Централният корт “Артър Аш” ще бъде арена на сблъсъците на четирите най-добри дами в Ню Йорк. Първият полуфинал е между водачката в световната ранглиста Арина Сабаленка и първата ракета на домакините Джесика Пегула. Мачът ще е повторение на миналогодишния финал. Тогава с титлата триумфира беларускинята, така че сега американката ще търси реванш.

Сабаленка се класира за полуфиналите без игра. Нейната съперничка на четвъртфиналите Маркета Вондроушова не излезе на корта заради контузия в коляното и така Арина се класира за петия си пореден полуфинал на US Open, получавайки ден повече почивка.

Джесика Пегула от своя страна елиминира неочаквано лесно чехкинята Барбора Крейчикова с 6:3, 6:3. Мачът продължи само час и 27 минути.

Във втория полуфинал Наоми Осака ще се изправи срещу Аманда Анисимова. Японката, която се завърна в елита на тениса след майчинство, впечатлява с представянето си в Ню Йорк и на четвъртфиналите отстрани Каролина Мухова с 6:4, 7:6(3). Така Осака запази серията си без загуба в четвъртфинали на “мейджър” турнири, като вече има баланс 5-0.

В същото време Аманда Анисимова постигна гръмка победа над бившата №1 в света Ига Швьонтек с 6:4, 6:3. Така американката взе сладко отмъщение, след като преди по-малко от два месеца катастрофира срещу полякинята на финала на “Уимбълдън”. В Лондон Анисимова не успя да вземе нито гейм на Швьонтек (0:6, 0:6), но сега показа напълно различен образ на корта и заслужено продължава напред.

Сега предстои да разберем ще видим ли изцяло американски финал при жените?

Денят ще бъде много емоционален и за родните фенове на аристократичния спорт заради участието на Иван Иванов и Александър Василев на четвъртфиналите при юношите.

Вчера поставеният под №1 в схемата и шампион на “Уимбълдън” Иванов спечели на осминафиналите срещу местния любимец Максимъс Дусолт със 7:6(3), 6:4 и записа девета поредна победа в турнирите от Големия Шлем. 16-годишният Иванов не е загубил нито един сет в тези девет двубоя. Българинът ще играе за място на полуфиналите срещу Макс Шьонхаус (Германия). Двамата се сблъскаха на полуфиналите на “Уимбълдън” и “Ролан Гарос”, като си размениха по една победа.

18-годишният Василев пък показа страхотен характер и победи със 7:5, 4:6, 7:6(7) Ян Кумсат (Чехия). Преди този мач полуфиналистът от Уимбълдън и №4 в схемата спечели две поредни победи без да загуби сет, а за място на полуфиналите ще играе срещу Андрю Джонсън (САЩ).