  Сабаленка разплака публиката в САЩ и ще опита да дублира титлата си

  • 5 сеп 2025 | 05:58
Лидерката в световната ранглиста при жените Арина Сабаленка се класира за трета поредна година на големия финал в US Open. Беларуската тенисистка победи представителката на домакините Джесика Пегула след обрат с 4:6, 6:3, 6:4 за 2 часа и 7 минути.

Сабаленка за пореден път демонстрира мощния си сервис, като реализира 8 аса и не успя да спечели само два от геймовете си при начален удар. Съперничките направиха по 4 двойни грешки, като състезателката от Източна Европа реализира три от възможностите си за пробив.

Иначе Пегула изигра отлично първия сет и спечели психологическото надиграване. Американката допусна пробив в шестия гейм и позволи на Сабаленка да поведе с 4:2. Тогава обаче представителката на домакините изригна с четири поредни гейма, като последния дори го спечели с 40:0 и затвори първата част с 6:4 в своя полза.

През втория сет обаче Сабаленка демонстрира физическата си мощ и започна със серия от три поредни гейма. След това съперничките играеха гейм за гейм и при 5:3 Пегула успя да спаси един сет пойнт. Това обаче не се повтори и при втория си опит европейката затвори частта, с което изравни резултата.

Така нещата опряха до трети решаващ сет, в който Сабаленка продължи доминацията си и реализира пробив. После събитията от втората част се повториха и двете тенисистки започнаха да си разменят по един гейм. Пегула опита да изравни в 10-ия гейм и дори спаси два мачбола. При третия си опит обаче Сабаленка беше безапелационна и спечели срещата.

На финала беларуската състезателка ще играе срещу по-силната от мача между Наоми Осака и Аманда Анисимова. Това ще бъде трети пореден финал за Сабаленка, след като през 2023 г. тя загуби решителната среща от Кори Гоф, а през 2024 г. надви именно Джесика Пегула.

