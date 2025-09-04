Драматичен успех на Иван Иванов в Ню Йорк

Иван Иванов също се класира за полуфиналите на US Open при юношите, след като Александър Василев го направи минути по-рано. 16-годишният Иванов трябваше да преодолява драматични моменти преди да стигне до успеха. Световният номер 1 при юношите спечели срещу поставения под номер 8 в схемата Макс Шьоенхаус от Германия с 6:3, 0:6, 7:6 (3).

Двамата си размениха по един ранен пробив, но шампионът от "Уимбълдън" при юношите доминираше и след нов пробив поведе с 4:2. След това той запази аванса си спечели първата част с 6:4. Вторият сет започна неприятно за българина и той така и не успя да се върне в него.

Иванов показа характер и показа, че загубата на втората част не му е повлияла, тъй като постигна пробив още на старта на третия сет. Германецът успя да го върне и да изравни при 4:4. Стигна се до шампионски тайбрек, в който Иван спечели с 10:3.

Ivanov and Vasilev, both Bulgarians, 16 and 18, made US Open Boys semi final today @usopen @ITFTennis pic.twitter.com/YydcIWD1uG — danieldjenev (@dido404) September 4, 2025

Александър Василев отново е на полуфинал на турнир от Големия шлем

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages