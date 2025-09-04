Популярни
Голямата класа на Испания си каза думата, "Ла Фурия Роха" се наложи с лекота над България - на живо след 0:3
  2. Тенис
  Александър Василев отново е на полуфинал на турнир от Големия шлем

  • 4 сеп 2025 | 22:27
Александър Василев продължи с отличното си представяне на US Open при юношите. Той се класира за полуфиналите в Ню Йорк след победа с 6:3, 7:5 над американеца Андрю Джонсън.

18-годишният българин не допусна нито един пробив в целия мач. Той успя да пробие сервиса на съперника си в петия гейм на първия сет и постигна нов пробив, с който затвори сета при 6:3. Във втората част двамата взимаха подаванията си, но 16-годишният го правеше по-трудно. Кондури спаси два мачбола, но допусна пробив в 12-ия гейм и Василев стигна до крайния успех.

Александър се класира за полуфиналите на втори пореден турнир от Големия шлем при юношите, след като достигна до тази фаза на "Уимбълдън". Миналия месец той игра на няколко турнира при мъжете в София, достигна до финал на турнир с награден фонд 15 000 долара и записа първа победа в основна схема на състезание от веригата "Чалънджър".

