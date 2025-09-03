Популярни
В Тернана очакват много от български талант

  3 сеп 2025
В Тернана очакват много от български талант

В третодивизионния италиански клуб Тернана имат сериозни очаквания към новото попълнение в състава си Мерт Дурмуш. Българският младежки национал премина в тима от Серия "Ц" в понеделник под наем до края на сезона от Пиза.

"Динамичният и техничен атакуващ халф Мерт Дурмуш, роден през 2005 година, пристигна в Тернана като преотстъпен от Пиза. Млад, но вече с опит в италианския футобл, той е готов да даде качество между линиите в схемата на игра на старши треньора Фабио Ливерани", пише местното издание "ТернанаНюз".

Пиза прати Мерт Дурмуш в бивш отбор на Валери Божинов
Пиза прати Мерт Дурмуш в бивш отбор на Валери Божинов

19-годишният роден талант, който може да играе и по двете крила, е юноша на Ловеч, а през лятото на 2023 година преминава в италианския четвъртодивизионен Санкаталдезе. Той бележи 5 пъти в 22 мача на отбора и е харесан от Пиза, който го привлича през юли миналата година, а около месец по-късно го преотстъпва на третодивизионния Сестри Леванте, за който през последната кампания Дурмуш записа 4 гола и 4 асистенции в 31 срещи.

Младокът участва в лятната подготовка на представителната селекция на "нерадзурите" и дори се разписа в една от контролите, но от клуба решиха отново да го преотстъпят, за да натрупа още игрови опит в калчото.

