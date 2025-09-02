Пиза представи 40-годишен световен и европейски шампион

Новакът в Серия “А” Пиза официално представи ветерана Раул Албиол, който идва като свободен агент, след като се раздели с Виляреал след края на миналия сезон. След два дни централния защитник, който е играл и във Валенсия, Реал Мадрид, Наполи и Хетафе, ще навърши 40 години.

Албиол е световен и двукратен европейски шампион с националния отбор на Испания, за който има 58 мача. Бранителят има безценен опит с 394 двубоя в Ла Лига, 180 - в Серия “А” и 71 - в Шампионската лига.

За съжаление, българския талант Мерт Дурмуш, няма да има шанса да играе заедно с Албиол, след като вчера Пиза го преотстъпи на Тернана до края на сезона.

Тимът на Алберто Дилардино спечели една точка в първите два кръга в Серия "А", след като записа равенство с Аталанта и допусна минимално поражение от Рома.