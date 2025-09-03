Чеферин със силна позиция: Политиците правят прекалено малко да спрат войните

Президентът на Европейската футболна асоциация (УЕФА) Александър Чеферин заяви, че спирането на руските отбори от участие в клубните турнири не е помогнало да бъде прекратена руско-украинската война и в този ред на мисли се противопоставя на спирането на израелските спортисти заради войната в Ивицата Газа, въпреки че от кръвопролитието "боли и ме убива".

Чеферин заяви в интервю за сайта "Политико" от днес, че би предпочел политиците да направят повече, за да спрат тези войни.

"Нe мога да разбера как политик, който може да направи много, за да спре клането – където и да е то, вечер може да заспи, виждайки всички тези деца и цивилни граждани мъртви. Не го разбирам“, каза словенският лидер на европейския футбол.

“Знаете ли, не мога да си обясна идеята, че футболът може да решава тези проблеми. Просто няма начин“.

УЕФА показа новата топка за Шампионската лига

Руските отбори бяха спрени от участие в международни официални състезания веднага след военната инваизя на армията на тази страна на територията на Украйна през 2022-а година, като решението беше взето и от УЕФА, и от ФИФА. Опитът на УЕФА да върне поне отборите до 17 години от Русия в международния календар беше спрян след политически протести.



"За мен спортът трябва да се опитва да покаже пътя, но не като забранява на спортистите да се състезават. Но, честно казано, отново, с войната между Русия и Украйна, имахме почти истерична политическа реакция“, каза той, като добави, че ръководителите на УЕФА са били подложени на голям политически натиск.

"Бяхме сред първите, които предприеха действия, искрено вярвайки как това може да помогне и да се сложи край на тази трагедия. За съжаление, животът ни показа, че не е така. Сега не виждам голяма реакция от страна на политиците. От страна на гражданското общество реакцията е огромна“, продължава лидерът на европейския футбол.

Златан Ибрахимович получи наградата на президента на УЕФА

Поглеждайки към Ивицата Газа, той обясни как случващото се там с цивилните, му причинява болка и го убива. "Невъзможно е да се гледат повече тези неща. От друга страна, не съм привърженик на забраната на спортистите. Защото какво може да направи един спортист, за да спре войната? Това е много, много трудно".

Подкрепяйки плана връщане на международната сцена на отборите до 17 години относно Русия, Чеферин каза, че децата трябва да се третират различно от възрастните. "Все още мисля, че децата трябва да се третират различно, защото, знаете, те са отгледани в страх и омраза“, каза той. "Те биха разбрали, че ние не сме техни врагове, че нациите не са врагове помежду си. Но политиците, те не се интересуват от това“, и завърши с думите, че децата не гласуват по време на изборите.