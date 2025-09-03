Новият в Левски с първа открита тренировка

Новото алжирско попълнение на Левски - Акрам Бурас, направи първа тренировка пред погледите на журналисти и фенове, след като вече е бил част от закритите занимания.

Хулио Веласкес работи с всички футболисти, които нямат ангажименти на националните си отбори.

Заети през паузата ще бъдат Марин Петков, Кристиан Димитров, Радослав Кирилов, Светослав Вуцов, Асен Митков, Борислав Рупанов, Кристиан Макун, Мустафа Сангаре и Никола Серафимов.

Акрам Бурас все още няма работна виза, като „сините“ се надяват до мача с Локомотив София документацията му да е готова и да бъде на разположение за Веласкес.

Алжирският полузащитник раздаде автографи на постоянно присъстващите фенове, които не пропуснаха и тази тренировка.