  Левски
  2. Левски
  Новият в Левски с първа открита тренировка

Новият в Левски с първа открита тренировка

  • 3 сеп 2025 | 13:49
  • 937
  • 0
Новият в Левски с първа открита тренировка

Новото алжирско попълнение на ЛевскиАкрам Бурас, направи първа тренировка пред погледите на журналисти и фенове, след като вече е бил част от закритите занимания.

Хулио Веласкес работи с всички футболисти, които нямат ангажименти на националните си отбори.

Заети през паузата ще бъдат Марин Петков, Кристиан Димитров, Радослав Кирилов, Светослав Вуцов, Асен Митков, Борислав Рупанов, Кристиан Макун, Мустафа Сангаре и Никола Серафимов.

Акрам Бурас все още няма работна виза, като „сините“ се надяват до мача с Локомотив София документацията му да е готова и да бъде на разположение за Веласкес.

Алжирският полузащитник раздаде автографи на постоянно присъстващите фенове, които не пропуснаха и тази тренировка.

