Гьотце се надява да преподпише с Айнтрахт

Световният шампион с националния тим на Германия Марио Гьотце иска да продължи кариерата си в Айнтрахт (Франкфурт) и след настоящия сезон. 33-годишният атакуващ халф заяви пред “Билд”, че ако може да решава, би подновил договора си.

"Но да не забравяме - не мога сам да си дам договор, решението е на клуба. И аз не съм спортен директор. Не мога да играя вечно, а и не искам, но докато съм във форма и се забавлявам, ще играя. Все още се забавлявам много, особено на това ниво", заяви опитният футболист.

Гьотце носи екипа на Айнтрахт (Франкфурт) от три години и увери, че обича да играе за клуба. Преди това беше част от Борусия (Дортмунд), Байерн (Мюнхен) и ПСВ Айндховен, а именно той отбеляза и победния гол за Германия на финала на Световното първенство през 2014 година срещу Аржентина. Въпреки че настоящият му договор изтича в края на сезона, той включва клауза, която може да удължи престоя му при определени условия. Остава неясно какви критерии биха задействали удължаването и колко реалистично е това. "Честно казано, когато поднових договора си преди финала за Купата през 2023 година, не мислех за 2027-а", добави ветеранът.

Снимки: Gettyimages