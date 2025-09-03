Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Айнтрахт (Франкфурт)
  3. Гьотце се надява да преподпише с Айнтрахт

Гьотце се надява да преподпише с Айнтрахт

  • 3 сеп 2025 | 12:37
  • 473
  • 0

Световният шампион с националния тим на Германия Марио Гьотце иска да продължи кариерата си в Айнтрахт (Франкфурт) и след настоящия сезон. 33-годишният атакуващ халф заяви пред “Билд”, че ако може да решава, би подновил договора си.

"Но да не забравяме - не мога сам да си дам договор, решението е на клуба. И аз не съм спортен директор. Не мога да играя вечно, а и не искам, но докато съм във форма и се забавлявам, ще играя. Все още се забавлявам много, особено на това ниво", заяви опитният футболист.

Гьотце носи екипа на Айнтрахт (Франкфурт) от три години и увери, че обича да играе за клуба. Преди това беше част от Борусия (Дортмунд), Байерн (Мюнхен) и ПСВ Айндховен, а именно той отбеляза и победния гол за Германия на финала на Световното първенство през 2014 година срещу Аржентина. Въпреки че настоящият му договор изтича в края на сезона, той включва клауза, която може да удължи престоя му при определени условия. Остава неясно какви критерии биха задействали удължаването и колко реалистично е това. "Честно казано, когато поднових договора си преди финала за Купата през 2023 година, не мислех за 2027-а", добави ветеранът.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Хауърд Уеб призна за първата голяма съдийска грешка в Премиър лийг през този сезон

Хауърд Уеб призна за първата голяма съдийска грешка в Премиър лийг през този сезон

  • 3 сеп 2025 | 09:58
  • 9138
  • 3
Легенда на Реал заменя Тен Хаг начело на Байер?

Легенда на Реал заменя Тен Хаг начело на Байер?

  • 3 сеп 2025 | 09:42
  • 6106
  • 1
Донарума ще е с нов номер в Манчестър Сити

Донарума ще е с нов номер в Манчестър Сити

  • 3 сеп 2025 | 07:38
  • 4855
  • 0
Бюджетът за заплати в Наполи достигна рекордни нива

Бюджетът за заплати в Наполи достигна рекордни нива

  • 3 сеп 2025 | 06:40
  • 6054
  • 0
Гакпо: Колкото повече нидерландци играят в Англия, толкова по-добре

Гакпо: Колкото повече нидерландци играят в Англия, толкова по-добре

  • 3 сеп 2025 | 05:31
  • 5257
  • 0
Отхвърлиха обжалването на Робиньо, остава в затвора до 2033 г.

Отхвърлиха обжалването на Робиньо, остава в затвора до 2033 г.

  • 3 сеп 2025 | 04:59
  • 7122
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Берое се раздели с треньора си, обяви кой ще води тима в бъдеще

Берое се раздели с треньора си, обяви кой ще води тима в бъдеще

  • 3 сеп 2025 | 10:55
  • 7238
  • 2
Ден 11 на US Open: Синер, Швьонтек и българите Иван Иванов и Александър Василев

Ден 11 на US Open: Синер, Швьонтек и българите Иван Иванов и Александър Василев

  • 3 сеп 2025 | 12:10
  • 2828
  • 0
ЦСКА 1948 привлече грузински национал

ЦСКА 1948 привлече грузински национал

  • 3 сеп 2025 | 09:23
  • 6507
  • 4
Суперсблъсък и решаващи битки в осмия ден на ЕвроБаскет 2025

Суперсблъсък и решаващи битки в осмия ден на ЕвроБаскет 2025

  • 3 сеп 2025 | 07:00
  • 7925
  • 0
Нант се отказал от Майкон заради високата цена

Нант се отказал от Майкон заради високата цена

  • 3 сеп 2025 | 07:58
  • 20840
  • 8
ЦСКА разкара още един ненужен

ЦСКА разкара още един ненужен

  • 2 сеп 2025 | 23:35
  • 35506
  • 18