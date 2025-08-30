Айнтрахт (Фр) отнесе Хофе с игра като за Шампионска лига

Популярни
След изключително представяне на новото попълнения Рицу Доан тимът на Айнтрахт (Франкфурт) отнесе Хофенхайм с 3:1 като гост в среща от втория кръг на Бундеслигата. Японският национал реализира първите два гола и после асистира за третия. Домакините вкараха чак в добавеното време, когато всичко отдавна беше ясно.

Така бъдещият участник в Шампионската лига вече е с два успеха в първенството, след като на старта срази и Вердер (Бремен) (4:1). За Хофе пък това е разочарование на фона на изненадващата победа с 2:1 над Байер в Леверкузен преди седмица.

Отборът от Франкфурт не остави почти никакви шансове на съперника си, след като в 27-ата минута вече водеше с 2:0 след попаденията на Доан. После пък централният нападател Ели Уаи пропусна да забие трети гол за Айнтахт.

Това все пак стана факт в 51-вата, когато Джан Узун беше точен за бронзовия медалист - в случая след подаване на Доан.

Домакините намалиха в добавеното време чрез Гриша Прьомел.

Айнтрахт ще има честта да открие първия кръг след паузата, след като на 12 септември гостува на Байер (Леверкузен). В идния трети кръг пък Хофенхайм ще гостува на Унион (Берлин).

