  ЦСКА поздрави Додай

ЦСКА поздрави Додай

  • 3 сеп 2025 | 12:24
  • 576
  • 1
ЦСКА поздрави Додай

От ЦСКА не пропуснаха да поздравят едно от новите попълнения в отбора Кевин Додай. Албанският офанзивен футболист става на 20 години днес.  По този повод "червените" излязоха със следното съобщение:

"Днес 20-и рожден ден празнува офанзивният футболист на ЦСКА Кевин Додай.

Той е считан за един от големите таланти на албанския футбол. Стартира кариерата си във Влазня, където стига до титулярно място в първия тим на клуба. Додай записва 55 мача с 9 гола и 4 асистенции за Влазня, включително 2 двубоя с гол и асистенция в първия кръг на УЕФА Лига на конференциите през настоящия сезон.

Додай има 7 мача и 1 гол за младежкия национален отбор на Албания.

Той бе привлечен в ЦСКА в края на юли т.г., като дебютира за "червените" на 2 август срещу Локомотив (Пловдив).

ЦСКА желае на Кевин Додай здраве и много успехи с червената фланелка!"

