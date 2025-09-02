Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Неделев даде старт на четвъртия сезон на Футболно училище Ботев (Пловдив)

Неделев даде старт на четвъртия сезон на Футболно училище Ботев (Пловдив)

  • 2 сеп 2025 | 12:51
  • 204
  • 0
Неделев даде старт на четвъртия сезон на Футболно училище Ботев (Пловдив)

Тодор Неделев даде старт на четвъртия сезон на Футболно училище Ботев (Пловдив). В понеделник вечерта любимецът на "жълто-черните" зарадва децата и техните родители.

Левичарят с №8 уважи откриването на мащабния проект, а над 120 деца направиха първа тренировка на клубната база. Малчуганите се снимаха със своя идол и му пожелаха много успехи с екипа на най-стария български футболен клуб.

Футболно училище Ботев открива своя четвърти сезон
Футболно училище Ботев открива своя четвърти сезон

В петък вечер предстои нова тренировка за децата на клубната база, както и тренировъчни занимания за възрастни.

Ето и пълния график, по който ще протичат тренировките през сезон 2025/26:

– родени през 2016, 2017, 2018 и 2019 – в понеделник и петък от 18:30 часа
– родени през 2013, 2014 и 2015 – в понеделник и петък от 19:30 часа
– тренировки за възрастни – в понеделник и петък от 19:30 часа

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Спартак (Варна) привлича двама нови

Спартак (Варна) привлича двама нови

  • 2 сеп 2025 | 09:58
  • 1164
  • 1
България излиза със "син" гръбнак срещу Испания

България излиза със "син" гръбнак срещу Испания

  • 2 сеп 2025 | 09:35
  • 3786
  • 0
Даниел Моралес: ЦСКА загатна за някои добри неща, но в защита грешките се повтарят

Даниел Моралес: ЦСКА загатна за някои добри неща, но в защита грешките се повтарят

  • 2 сеп 2025 | 09:24
  • 4189
  • 6
В ЦСКА обсъждали и Тунчев като вариант за нов наставник

В ЦСКА обсъждали и Тунчев като вариант за нов наставник

  • 2 сеп 2025 | 09:07
  • 3696
  • 3
В Нидерландия тръбят: Утрехт иска Вуцов за заместник на своя титулярен вратар

В Нидерландия тръбят: Утрехт иска Вуцов за заместник на своя титулярен вратар

  • 2 сеп 2025 | 09:01
  • 6912
  • 5
Ивайло Станчев: Трябва доста да се постараем

Ивайло Станчев: Трябва доста да се постараем

  • 2 сеп 2025 | 07:49
  • 1154
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Наско Сираков: В Алкмаар за първи път ми се случи човек от друг щаб да ме поздрави заради феновете ни

Наско Сираков: В Алкмаар за първи път ми се случи човек от друг щаб да ме поздрави заради феновете ни

  • 2 сеп 2025 | 12:11
  • 12536
  • 4
Илиан Илиев: Ще играем с достойнство и чест в тази трудна група

Илиан Илиев: Ще играем с достойнство и чест в тази трудна група

  • 2 сеп 2025 | 12:20
  • 2871
  • 0
Трансферният прозорец затвори, Манчестър Сити потвърди три сделки

Трансферният прозорец затвори, Манчестър Сити потвърди три сделки

  • 2 сеп 2025 | 01:00
  • 200925
  • 50
Премиър лийг премина границата от 3 милиарда за нови играчи, Ливърпул счупи рекорда на Челси

Премиър лийг премина границата от 3 милиарда за нови играчи, Ливърпул счупи рекорда на Челси

  • 2 сеп 2025 | 11:04
  • 6836
  • 0
Съдийската комисия призна за две грешки от началото на сезона

Съдийската комисия призна за две грешки от началото на сезона

  • 2 сеп 2025 | 11:42
  • 7410
  • 0
Испания срещу Италия и още интересни битки в седмия ден на ЕвроБаскет 2025

Испания срещу Италия и още интересни битки в седмия ден на ЕвроБаскет 2025

  • 2 сеп 2025 | 07:00
  • 2450
  • 0