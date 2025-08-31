Киров: Градим изцяло нов състав

Наставникът на Ботев (Пловдив) Николай Киров бе разочрован от загубата с 1:2 от Лудогорец. Спациалистът е на мнение, че отборът се прави в движение и все още предстои сработване.

“По-добра първа част за нас. Успяхме да изравним резултата, но веднага след почивката допускаме гол, което веднага променя ситуацията на терена. В такъв мач не си ли компактен, имаш проблеми. Имахме проблеми в борбата във въздуха. Градим изцяло нов състав, така че всеки мач е важен за сработването. Ще имаме и контрола в почивния уикенд, ще работим в доста направления. Всяка седмица идва нов състезател и те трябва да влизат в ритъм”, каза Киров.