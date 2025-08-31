Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Киров: Градим изцяло нов състав

Киров: Градим изцяло нов състав

  • 31 авг 2025 | 23:40
  • 502
  • 1

Наставникът на Ботев (Пловдив) Николай Киров бе разочрован от загубата с 1:2 от Лудогорец. Спациалистът е на мнение, че отборът се прави в движение и все още предстои сработване.

Блестящ Даниел Наумов не помогна на Ботев срещу Лудогорец, "орлите" се изравниха с Левски
Блестящ Даниел Наумов не помогна на Ботев срещу Лудогорец, "орлите" се изравниха с Левски

“По-добра първа част за нас. Успяхме да изравним резултата, но веднага след почивката допускаме гол, което веднага променя ситуацията на терена. В такъв мач не си ли компактен, имаш проблеми. Имахме проблеми в борбата във въздуха. Градим изцяло нов състав, така че всеки мач е важен за сработването. Ще имаме и контрола в почивния уикенд, ще работим в доста направления. Всяка седмица идва нов състезател и те трябва да влизат в ритъм”, каза Киров.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Веласкес: Не беше никак лесно

Веласкес: Не беше никак лесно

  • 31 авг 2025 | 21:58
  • 7380
  • 7
Иван Стоянов: Не му отива на Левски да бави така времето, но е нормално, когато те атакуват по този начин

Иван Стоянов: Не му отива на Левски да бави така времето, но е нормално, когато те атакуват по този начин

  • 31 авг 2025 | 21:40
  • 3532
  • 9
Вратарят на Бдин е контузен

Вратарят на Бдин е контузен

  • 31 авг 2025 | 21:32
  • 1131
  • 1
Майкон: От малък играя футбол с боси крака

Майкон: От малък играя футбол с боси крака

  • 31 авг 2025 | 21:25
  • 2556
  • 2
Хиляда зрители видяха първата победа на СФК Светкавица 2014

Хиляда зрители видяха първата победа на СФК Светкавица 2014

  • 31 авг 2025 | 21:24
  • 2020
  • 2
Без голове на пловдивско дерби

Без голове на пловдивско дерби

  • 31 авг 2025 | 21:09
  • 1598
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Блестящ Даниел Наумов не помогна на Ботев срещу Лудогорец, "орлите" се изравниха с Левски

Блестящ Даниел Наумов не помогна на Ботев срещу Лудогорец, "орлите" се изравниха с Левски

  • 31 авг 2025 | 23:22
  • 27271
  • 115
Левски потрепери, но пребори ЦСКА 1948 и отново е на върха

Левски потрепери, но пребори ЦСКА 1948 и отново е на върха

  • 31 авг 2025 | 21:05
  • 138758
  • 468
Надменна Барселона пропиля аванс и се спъна в Мадрид за първи загубени точки през сезона

Надменна Барселона пропиля аванс и се спъна в Мадрид за първи загубени точки през сезона

  • 1 сеп 2025 | 00:33
  • 10466
  • 194
Удинезе с Пьотровски шокира Интер на "Джузепе Меаца"

Удинезе с Пьотровски шокира Интер на "Джузепе Меаца"

  • 31 авг 2025 | 23:43
  • 9586
  • 12
Ливърпул матира Арсенал на "Анфийлд" с брилянтен гол на Собослай

Ливърпул матира Арсенал на "Анфийлд" с брилянтен гол на Собослай

  • 31 авг 2025 | 20:28
  • 42147
  • 105
Арда и Берое си вкараха четири гола за 15 минути на обрания бостан в Кърджали

Арда и Берое си вкараха четири гола за 15 минути на обрания бостан в Кърджали

  • 31 авг 2025 | 18:56
  • 46481
  • 23