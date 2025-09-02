Бивш пилот: Нюи няма големи очаквания за сезон 2026

Бившият пилот във Формула 1 Рикардо Патрезе направи интересно признание относно вижданията на Ейдриън Нюи за представянето на Астън Мартин догодина. През 2026 година в сила влизат новите технически правила и очакванията са, че с Нюи Астън Мартин ще има кола, с която да се бори в челото на класирането.

Патрезе се е състезавал с болиди, създадени от Нюи – пример за това е иконата на Уилямс FW14B, с която през 1992 година Найджъл Менсъл стана световен шампион, а Патрезе завърши втори в крайното класиране.

„Говорих с Ейдриън в Гудууд и той няма големи очаквания за следващия сезон, тъй като в Астън Мартин няма да успеят да са напълно готови – обясни италианецът. – Но ако се окаже, че са готови да се борят за победи, то толкова по-добре за Нюи. Но той честно заяви, че тимът все още не е готов да влезе в битката за световната титла.

„Но човек никога не знае какво ще стане. Ейдриън е невероятен човек, знам, че той тайно се надява, че в Астън Мартин ще успеят да се подготвят, но не иска да говори за това сега. Нюи коментира и темата за Макс Верстапен и каза дословно следното: в тима не са готови да предложат договор на Макс, тъй като не могат да му осигурят кола, с която да се бори за победи. Точно това ми каза.

„Да видим какви резултати ще постигне тимът догодина и дали новата им кола ще има шампионски потенциал. И може би това ще означава, че в бъдеще Макс може да е кандидат за място в Астън Мартин.“

