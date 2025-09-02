Популярни
Леклер може да стане №2 в историята на Ферари на “Монца”

  • 2 сеп 2025 | 16:11
Гран При на Италия е домашният старт на Ферари, а тифозите винаги очакват победа на Скудерията на “Монца”. Дори качването на подиума се смята за разочарование, защото това означава изпусната победа, а не спечелено място в топ 3.

Шарл Леклер вече има две победи на “Монца”, като тази през миналата година дойде малко изненадващо, но след нея той дели второто място със сериозна група пилоти.

№1 в тази класация е 7-кратният световен шампион Михаел Шумахер с 5 победи, а по два пъти на “Монца” са триумфирали Алберто Аскари, Клей Регацони, Фил Хил и Рубенс Барикело.

А по една победа на “Монца” за Ферари са записали Фернандо Алонсо, Герхард Бергер, Джоди Шектър, Джон Съртийс и Людовико Скарфиоти.

Снимки: Gettyimages

