Доктор Марко вече е сигурен кой ще новият шампион във Формула 1

Моторспорт съветникът на Ред Бул доктор Хелмут Марко е сигурен, че титлата на Оскар Пиастри във Формула 1 за този сезон е вече „сигурна“. Това му убеждение се базира на случилото се в Гран При на Нидерландия, където Пиастри спечели, а съперникът му и негов съотборник в Макларън Ландо Норис отпадна.

Разликата между двамата девет кръга преди края отскочи от 9 на 34 точки и доктор Марко смята, че на Норис ще му е изключително трудно да заличи този пасив.

„Проблемите застигнаха Ландо в неподходящ момент – коментира доктор Марко пред телевизия ORF. – Това се случи в много решаващ етап от хода на шампионата, така че сега ще му е много трудно.“

До тази неделя двамата пилоти на Макларън водеха много оспорвана битка, в която нито един от тях не успя да вземе голям аванс, но бившият пилот не е уверен, че Норис притежава необходимото, за да се справи със състезателното темпо на Пиастри.

„Що се отнася до Пиастри, ние видяхме, че всеки път, когато Норис атакува Оскар, той успяваше да контраатакува – допълни Марко. – Според мен, Оскар контролира много уверено това състезание и се опасявам, че титлата вече е решена и тя ще е за Пиастри.“

