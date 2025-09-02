Само Ръсел и Макс са близо до постоянството на Макларън

За 15 състезания от началото на сезона във Формула 1 пилотите на Макларън демонстрират впечатляващо постоянство - Оскар Пиастри има 14 класирания в топ 5 на финала, а Ландо Норис го е постигнал 13 пъти. Също така, Оскар е взел зточки и в 15-те състезания, проведени до момента.

До тези постижения на пилотите на Макларън се доближават само лидера на Мерцедес Джордж Ръсел - 12 класирания в топ 5 и световният шампион Макс Верстапен - 11 пъти в топ 5 на финала.

Шарл Леклер с Ферари е постигал това класиране девет пъти, след него идва Люис Хамилтън с 5 класирания в топ 5, следван от Алекс Албан.

По два пъти в топ 5 са завършвали Андреа Кими Антонели и Нико Хюлкенберг, а по веднъж това са постигнали Естебан Око, Фернандо Алонсо и Исак Хаджар.

Снимки: Gettyimages