  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  3. Ювентус си отдъхна за Франсиско Консейсао

Ювентус си отдъхна за Франсиско Консейсао

  • 22 дек 2025 | 05:03
  • 233
  • 0

Добри новини за Лучано Спалети. Франсиско Консейсао напусна терена с оплаквания в началото на второто полувреме на двубоя с Рома от 16-ия кръг на Серия "А", но всичко се оказа само уплаха.

Бившият нападател на Порто премина медицински прегледи тази неделя и според Gazzetta dello Sport няма никакви признаци за контузия. Въпреки това, участието му в гостуването на Пиза на 27 декември в Серия "А" ще бъде преценено допълнително.

Португалският национал започна като титуляр при победата на Ювентус над Рома (2:1) и дори беше избран за играч на мача от Серия "А", след като откри резултата още през първото полувреме (44'), помагайки на отбора си да се върне в борбата за местата в Шампионската лига.

След мача, пред микрофоните на DAZN, Франсиско Консейсао вече беше заявил, че контузията му не би трябвало да е нищо сериозно.

„Как съм? Ще видим, мисля, че не е нищо сериозно, надявам се да съм спрял навреме. Много съм щастлив, голът е важен за някой, който като мен е нападател и може би вече го заслужавах. Една дума, за да опиша Спалети? Той е правилният треньор за нас, опитен треньор, който знае какво да прави в ситуации като нашата. Но сега трябва бързо да забравим този успех, защото когато си в Ювентус, важното е винаги да спечелиш следващия мач...“, каза той.

Снимки: Gettyimages

