Ферари може да почете първата титла на Ники Лауда на “Монца”

От Ферари подсказаха в началото на седмицата, че на “Монца” цветовата схема на болидите на тима и гащеризоните на пилотите може да е посветена на легендарния трикратен световен шампион Ники Лауда.

По време на Гран При на Италия ще бъдат отбелязани 50 години от първата световна титла на Лауда през 1975, спечелена с иконата на Скудерията - 312Т, като това стана на “Монца” с трето място пред тифозите.

The behind-the-scenes you didn’t know you needed 👀 pic.twitter.com/VTQAjTAg3L — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) September 2, 2025

Ферари вече публикува клип в социалните мрежи, в който Шарл Леклер и Люис Хамилтън са с екипи на тима, които обаче са сини, и то синьото, което се използва от Скудерията през 70-те години, точно когато Лауда е пилот на тима.

Световната титла на Лауда с Ферари през 1975 е първата за тима след тази на Джон Съртийс през 1964, а след това Ники стана още веднъж световен шампион с Ферари - през 1977 и в края на годината премина в Брабъм-Алфа Ромео за сезон 1978.

A closer look at the finer details 🤏 pic.twitter.com/cMpjaud9oE — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) September 2, 2025

Със сигурност, това решение ще получи пълната подкрепа на Люис Хамилтън, който беше особено близък с Лауда, който почина през 2019 година. Точно Лауда беше човекът, който навремето убеди Хамилтън да напусне Макларън и да премине в Мерцедес преди сезон 2013 във Формула 1.