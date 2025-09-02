Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  Ферари може да почете първата титла на Ники Лауда на "Монца"

Ферари може да почете първата титла на Ники Лауда на “Монца”

  • 2 сеп 2025 | 13:45
  • 180
  • 0

От Ферари подсказаха в началото на седмицата, че на “Монца” цветовата схема на болидите на тима и гащеризоните на пилотите може да е посветена на легендарния трикратен световен шампион Ники Лауда.

По време на Гран При на Италия ще бъдат отбелязани 50 години от първата световна титла на Лауда през 1975, спечелена с иконата на Скудерията - 312Т, като това стана на “Монца” с трето място пред тифозите.

Леклер очаква Макларън да са много силни на “Монца”
Леклер очаква Макларън да са много силни на “Монца”

Ферари вече публикува клип в социалните мрежи, в който Шарл Леклер и Люис Хамилтън са с екипи на тима, които обаче са сини, и то синьото, което се използва от Скудерията през 70-те години, точно когато Лауда е пилот на тима.

Световната титла на Лауда с Ферари през 1975 е първата за тима след тази на Джон Съртийс през 1964, а след това Ники стана още веднъж световен шампион с Ферари - през 1977 и в края на годината премина в Брабъм-Алфа Ромео за сезон 1978.

Имал ли е право Хаджар да атакува Верстапен?
Имал ли е право Хаджар да атакува Верстапен?

Със сигурност, това решение ще получи пълната подкрепа на Люис Хамилтън, който беше особено близък с Лауда, който почина през 2019 година. Точно Лауда беше човекът, който навремето убеди Хамилтън да напусне Макларън и да премине в Мерцедес преди сезон 2013 във Формула 1.

