Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Това са трофеите за първите трима на финала на Гран При на Италия

Това са трофеите за първите трима на финала на Гран При на Италия

  • 2 сеп 2025 | 14:00
  • 115
  • 0

Доставчикът на гуми във Формула 1 Пирели отбеляза своя старт №500 в световния шампионат по време на Гран При на Нидерландия, но италианците побързаха да обяснят, че по-сериозните празненства ще са на “Монца” този уикенд.

Пирели е основен спонсор на Гран При на Италия и днес компанията публикува снимка на купите, които ще получат на подиума първите трима в класирането на “Монца”.

Имал ли е право Хаджар да атакува Верстапен?
Имал ли е право Хаджар да атакува Верстапен?

Дизайнът на трофеите е дело на Нико Вашелари - един от най-известните представители на модерното италианско изкуство, който е показал своето виждаме за митичното чудовище Химера. Това е безсмъртно огнедишащо чудовище с глава и шия на лъв, тяло на коза и змия за опашка.

Ферари може да почете първата титла на Ники Лауда на “Монца”
Ферари може да почете първата титла на Ники Лауда на “Монца”
Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Мартин Чой с рекордна 34-та титла по мотоциклетизъм

Мартин Чой с рекордна 34-та титла по мотоциклетизъм

  • 1 сеп 2025 | 20:40
  • 4705
  • 1
Арестуваха първия съотборник на Алонсо във Формула 1

Арестуваха първия съотборник на Алонсо във Формула 1

  • 1 сеп 2025 | 19:27
  • 4775
  • 0
Марини и Зарко преподписаха с Хонда

Марини и Зарко преподписаха с Хонда

  • 1 сеп 2025 | 19:02
  • 1476
  • 0
В Италия: Безкрайно страдание за Ферари!

В Италия: Безкрайно страдание за Ферари!

  • 1 сеп 2025 | 16:47
  • 4256
  • 0
Тойота изравни рекорда по победи на Ситроен в WRC

Тойота изравни рекорда по победи на Ситроен в WRC

  • 1 сеп 2025 | 16:29
  • 745
  • 0
Кошмарната неделя на Фурмо в рали “Парагвай”

Кошмарната неделя на Фурмо в рали “Парагвай”

  • 1 сеп 2025 | 15:44
  • 970
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Наско Сираков: В Алкмаар за първи път ми се случи човек от друг щаб да ме поздрави заради феновете ни

Наско Сираков: В Алкмаар за първи път ми се случи човек от друг щаб да ме поздрави заради феновете ни

  • 2 сеп 2025 | 12:11
  • 12655
  • 4
Илиан Илиев: Ще играем с достойнство и чест в тази трудна група

Илиан Илиев: Ще играем с достойнство и чест в тази трудна група

  • 2 сеп 2025 | 12:20
  • 2922
  • 0
Трансферният прозорец затвори, Манчестър Сити потвърди три сделки

Трансферният прозорец затвори, Манчестър Сити потвърди три сделки

  • 2 сеп 2025 | 01:00
  • 201013
  • 50
Премиър лийг премина границата от 3 милиарда за нови играчи, Ливърпул счупи рекорда на Челси

Премиър лийг премина границата от 3 милиарда за нови играчи, Ливърпул счупи рекорда на Челси

  • 2 сеп 2025 | 11:04
  • 6900
  • 0
Съдийската комисия призна за две грешки от началото на сезона

Съдийската комисия призна за две грешки от началото на сезона

  • 2 сеп 2025 | 11:42
  • 7481
  • 0
Испания срещу Италия и още интересни битки в седмия ден на ЕвроБаскет 2025

Испания срещу Италия и още интересни битки в седмия ден на ЕвроБаскет 2025

  • 2 сеп 2025 | 07:00
  • 2463
  • 0