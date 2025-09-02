Това са трофеите за първите трима на финала на Гран При на Италия

Доставчикът на гуми във Формула 1 Пирели отбеляза своя старт №500 в световния шампионат по време на Гран При на Нидерландия, но италианците побързаха да обяснят, че по-сериозните празненства ще са на “Монца” този уикенд.

Пирели е основен спонсор на Гран При на Италия и днес компанията публикува снимка на купите, които ще получат на подиума първите трима в класирането на “Монца”.

Дизайнът на трофеите е дело на Нико Вашелари - един от най-известните представители на модерното италианско изкуство, който е показал своето виждаме за митичното чудовище Химера. Това е безсмъртно огнедишащо чудовище с глава и шия на лъв, тяло на коза и змия за опашка.

