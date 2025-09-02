Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Снукър
  3. Шампионът в Ухан вече е осми в света

Шампионът в Ухан вече е осми в света

  • 2 сеп 2025 | 13:09
  • 175
  • 0
Сяо Гуодонг се изкачи до рекордното за кариерата си осмо място в световната ранглиста след втората си поредна титла на Откритото първенство на Ухан.

Сяо Гуодонг защити титлата си в Ухан
Сяо Гуодонг защити титлата си в Ухан

Китаецът победи Гари Уилсън с 10:9 във финала в Ухан и защити трофея си, след като миналата година в същия град спечели първата си ранкинг титла. Чекът за £140,000 го изкачи с шест позиции – от 14-то до осмо място.

Шон Мърфи аут от топ 16 за първи път от 19 години
Шон Мърфи аут от топ 16 за първи път от 19 години

Уилсън прибра £63,000 като финалист и се изкачи от 18-о на 16-о място, измествайки Шон Мърфи от елитния топ 16. Стан Мууди достигна за първи път в кариерата си четвъртфинал на ранкинг турнир и се изкачи с четири места до 57-о.

Джъд Тръмп запазва непокътната серия като световен №1 вече повече от година, след като оглави класацията на 26 август 2024 г. В момента той води на втория Кайрън Уилсън с аванс от £613,400.

Тази ранглиста ще бъде използвана като основа за схемата на Откритото първенство на Англия, като жребият и програмата за Брентууд ще бъдат обявени скоро.

В едногодишната ранглиста Сяо прави огромен скок – от дъното на класацията, тъй като не участва в първите два турнира за сезона, до 3-то място, зад Нийл Робъртсън и Рони О’Съливан. Гари Уилсън също напредва – от 23-то на 6-о място.

Както обикновено, тази ранглиста ще определи кои играчи ще участват в трите турнира от престижните серии в края на сезона – топ 32 ще играят на Световната Гран при в Хонконг, топ 16 ще се класират за Шампионата на играчите в Телфорд, а само топ 12 ще стигнат до Шампионата на тура в Манчестър.

До края на сезона остават шест турнира, които ще оформят схемата на "Мастърс". Топ 16 след края на Шампионата на Обединеното кралство ще си осигурят място в "Александра палас" през януари 2026-а. Гари Уилсън остава 16-и, но серията му в Ухан му дава комфортна преднина от £82,500 пред 17-ия Стюърт Бингам.

И този сезон има бонус от £100,000 за първия играч, който достигне 100 сенчърита. Миналият сезон това постигна Тръмп. Сега Сяо вече има 14 сенчърита в двата турнира, в които е участвал. Той оглавява класацията заедно с Джао Синтонг, а Тръмп е след тях с 12.

