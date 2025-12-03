Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Снукър
  3. Марк Селби: Няма друг като Рони

Марк Селби: Няма друг като Рони

  • 3 дек 2025 | 14:03
  • 478
  • 0
Марк Селби: Няма друг като Рони

Марк Селби казва, че Рони О’Съливан все още носи уникална атмосфера и усещане на турнирите по снукър, въпреки че вече играе по-рядко. Ракетата се завърна в първия си турнир на британска земя от май насам, но отпадна още в първия кръг след загуба с 4-6 от Джоу Юлонг. Ако беше спечелил, Селби щеше да се изправи срещу О’Съливан във втория кръг, след собствената си победа с 6-2 над Лей Пейфан.

Рони О'Съливан отново загуби още на старта в Йорк
Рони О'Съливан отново загуби още на старта в Йорк

Селби заяви, че бъдещето на снукъра е светло дори без Рони О’Съливан, но призна специалната атмосфера, която Ракетата носи на всеки турнир.

Шансовете на О’Съливан за девета титла от UK Championship угаснаха, след като той загуби с 4-6 в откриващия кръг във вторник. Въпреки че изравняваше резултата два пъти, критични грешки му костваха мача – първото му участие на британска земя след Световното първенство през май.

Седемкратният световен шампион навършва 50 години тази седмица и след решението си да играе основно в Китай и Близкия изток, все повече се говори за бъдещето на спорта без най-голямата му звезда.

„За мен винаги е страхотно, когато Рони е на турнир,“ каза Селби след победата си с 6-2. "Има една допълнителна вибрация. Дори само да играеш в същата сесия, с тази публика — усещането е различно, нещо, което не получаваш при никой друг играч.“

Селби – който се класира за осминафиналите на UK Championship – отбеляза, че никой друг на тура не може да генерира такова внимание:

„Без неуважение към никого — включително и към мен — всички сме топ играчи, но атмосфера като с Рони няма при никой друг. Ако играех срещу [Джон] Хигинс на съседната маса или срещу [Марк] Уилямс, или Джъд [Тръмп], или [Джао] Синтонг — колкото и да са добри, пак не е същото.“

Спекулациите за пенсиониране на О’Съливан се появяват всяка година, но той не е дал ясен сигнал какво планира. Като дава приоритет на турнирите извън Великобритания, той е намерил баланс късно в кариерата си, а все още може да удивлява феновете с представянето си.

Попитан дали снукърът трябва да се тревожи за живота след О’Съливан, Селби отговори:

„Не, защото имаме страхотни играчи. Синтонг е много млад (28), Джъд е млад (36), Кайрън (33). Имаме чудесни играчи за гледане. [Джак] Лисовски (34) е стилово много близък до Рони. Играта ще оцелее и без него. Ще е жалко, разбира се — той е дал толкова много и е най-великият, играл някога. Но се надявам да продължи да играе — изглежда, че все още му доставя удоволствие.“

Селби ще играе с Джоу за място на четвъртфиналите, но можеше да бъде срещу О’Съливан:

„Срещу Рони щеше да е велико събитие и труден мач. Джоу очевидно играе много добре, за да победи Рони — той е отличен играч. Който и да е съперникът ми, мачът ще е труден. Би било прекрасно да направя силен пробив в един от големите турнири — не съм имал такъв от години. Играя прилично и изпълнявам големите удари, когато трябва — това е ключово. Чувствам се добре, ще видим какво ще стане.“

Следвай ни:

Още от Снукър

Рони О'Съливан отново загуби още на старта в Йорк

Рони О'Съливан отново загуби още на старта в Йорк

  • 3 дек 2025 | 10:32
  • 1053
  • 0
Кайрън Уилсън отпадна неочаквано рано от UK Championship

Кайрън Уилсън отпадна неочаквано рано от UK Championship

  • 3 дек 2025 | 10:17
  • 1015
  • 0
Балканското първенство е най-силният снукър турнир в България

Балканското първенство е най-силният снукър турнир в България

  • 2 дек 2025 | 12:46
  • 1119
  • 0
Първа сензация в UK Championship, победителят посвети успеха на покойния си баща

Първа сензация в UK Championship, победителят посвети успеха на покойния си баща

  • 2 дек 2025 | 10:36
  • 1077
  • 0
Най-новата снукър звезда е само на 2 годинки!

Най-новата снукър звезда е само на 2 годинки!

  • 1 дек 2025 | 16:20
  • 2221
  • 0
Нийл Робъртсън елиминира 196-сантиметров "звяр"

Нийл Робъртсън елиминира 196-сантиметров "звяр"

  • 1 дек 2025 | 15:49
  • 1039
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 ще зимува на подиума след успех над Септември

ЦСКА 1948 ще зимува на подиума след успех над Септември

  • 3 дек 2025 | 14:22
  • 8156
  • 12
11-те на Берое и Черно море

11-те на Берое и Черно море

  • 3 дек 2025 | 14:19
  • 1918
  • 1
Ще продължи ли победната серия на ЦСКА и срещу разколебания Локомотив (Пд)?

Ще продължи ли победната серия на ЦСКА и срещу разколебания Локомотив (Пд)?

  • 3 дек 2025 | 08:00
  • 10980
  • 48
Левски с нова цел за подсилването на атаката си - "сините" преговарят със звезда на Спартак (Варна)

Левски с нова цел за подсилването на атаката си - "сините" преговарят със звезда на Спартак (Варна)

  • 3 дек 2025 | 09:24
  • 12954
  • 19
Новият магазин на ЦСКА официално отвори врати

Новият магазин на ЦСКА официално отвори врати

  • 3 дек 2025 | 12:15
  • 7556
  • 33
Барселона наказа и Атлетико Мадрид и остава лидер

Барселона наказа и Атлетико Мадрид и остава лидер

  • 2 дек 2025 | 23:59
  • 49397
  • 371