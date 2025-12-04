Популярни
  Снукър
  2. Снукър
  Тръмп и Селби с важни победи в UK Championship

Тръмп и Селби с важни победи в UK Championship

  4 дек 2025 | 13:07
  • 303
  • 0
Тръмп и Селби с важни победи в UK Championship

Защитаващият титлата си Джъд Тръмп се пребори за победа с 6:3 над Съ Дзяхуей и се класира за четвъртфиналите на UK Championship в Йорк.

Световният №1 Тръмп спечели трофея преди 12 месеца след оспорван финал, в който победи Бари Хоукинс с 10:8. Доминантното му представяне тогава му осигури цяла година на върха в световната ранглиста.

Въпреки това той не е вдигал трофей след победата си в Йорк миналата година. Ако не успее да спечели тази седмица, 2025 ще бъде календарна година без титла – нещо, което за последно му се случи през 2013 г.

След експерименти с нови щеки, Тръмп се върна към тази, с която спечели световната титла през 2019 г. Изглежда, че решението му дава резултат.

Последния път, когато двамата се срещнаха, Съ направи феноменално 147 и победи Тръмп с 6:2 на полуфиналите на Wuhan Open 2024 – представяне, което Тръмп определи като едно от най-добрите, срещу които е играл.

В четвъртфиналите Асото в колодата ще срещне Дин Дзюнхуей или Скот Доналдсън.

Тръмп каза:„Мисля, че играх доста добре, особено в началото до 4:1. Имаше леко колебание в средата на мача, но като цяло това беше подобрение спрямо първия кръг. Ако беше стигнал до 4:4, мачът започваше отначало. Това са ключовите моменти, в които трябва да вкарваш най-трудните топки. Той е много млад и неопитен в този формат, но ще се учи. Просто се наслаждавам на играта. Не знам какво ще стане след този турнир, но засега се чувствам прекрасно с тази щека. Условията са перфектни и наистина обичам да играя тук.“

На другата маса четирикратният световен шампион Марк Селби победи Джоу Юлонг с 6:2 и също си осигури място на четвъртфиналите.

Селби изглежда в отлична форма тази седмица, след като в първия кръг убедително победи шампиона на Scottish Open Лей Пейфан със същия резултат. Поражението означава, че Джоу не успя да капитализира върху забележителната си победа с 6:4 над Рони О'Съливан в откриващия кръг.

Марк Селби: Няма друг като Рони
Марк Селби: Няма друг като Рони

В четвъртфиналите Селби очаква Бари Хоукинс или Елиът Слесър.

Селби каза:„Ако не можеш да вземеш увереност след победа над Рони О'Съливан в голям мач, никога няма да вземеш. Видя се, че Джоу я имаше в началото. Той прави силен сезон и знаех, че ще е труден мач. Все по-трудно е да се печелят титли от Тройната корона. Нивото е невероятно. Доволен съм от играта си и давам шанс на себе си да стигна далеч – това е всичко, което можеш да поискаш.“

