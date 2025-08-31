Сяо Гуодонг защити титлата си в Ухан

Сяо Гуодонг запази хладнокръвие в решителния фрейм, победи Гари Уилсън с 10-9 и защити титлата си на Откритото първенство на Ухан за радост на домашната публика.

Сяо сложи край на 17-годишното чакане за първа ранкинг титла именно тук в Ухан миналия сезон, когато спечели трофей за първи път. Сега той стана едва четвъртият играч, който успява да защити първата си ранкинг титла, след Джон Парът, Марк Алън и самия Уилсън.

Шон Мърфи аут от топ 16 за първи път от 19 години

Днешният триумф на Сяо, вече двукратен носител на ранкинг титли, има паралели с постиженията на Уилсън. Англичанинът сложи край на 18-годишното си чакане за първи трофей на Откритото първенство на Шотландия 2023, а година по-късно го защити. Малко след това той спечели и Откритото първенство на Уелс 2024.

Сяо прибира £140,000 за победата си, докато Уилсън ще се задоволи с £63,000 като финалист. Това означава, че световният №14 Сяо ще се изкачи до осмото място в световната ранглиста, а Уилсън се качва на 16-о от 18-о, измествайки Шон Мърфи от топ 16.

Седмицата на Сяо започна с вълшебен момент – серия от 147 точки в първия му мач срещу Минк Нутчарут. След това той елиминира Ишприйт Сингх Чадха, Дейвид Грейс, Матю Селт, Стан Мууди и Марк Уилямс, за да стигне до финала.

Триумфът му зарадва пълната зала в неделната вечер. Сяо получаваше силна подкрепа през цялата седмица, тъй като е роден в град Чунцин, съседен на провинция Хубей, където се намира Ухан.

Във вечерната сесия Сяо започна с преднина от 5:4, но Уилсън веднага изравни с великолепен брейк от 118 точки. Англичанинът продължи със серии от 73 и 102, за да поведе с 7:6 при последната пауза, а след това увеличи аванса си на 8:6.

Играта обаче се обърна – Сяо взе три поредни фрейма, включително с брейкове от 103 и 90, за да поведе с 9:8. Уилсън отговори със стабилни 52 точки в 18-ия фрейм и изравни 9:9.

В решителния 19-и фрейм Сяо първи получи шанс, но направи само 48 точки. Уилсън имаше възможност да обърне, но неочаквано пропусна червена топка вдясно горе – грешка, която се оказа фатална. Сяо се възползва и затвори мача, за да запази титлата си.

„Да спечелиш първа ранкинг титла е трудно, втора – още по-трудно", каза Сяо. "Да се върна в този град и да защитя титлата означава много за мен. Вече съм професионалист 18 години, не съм млад играч. Да спечеля две ранкинг титли на този етап изглежда малко късно, но всъщност времето е правилното – натрупах опит и този пробив е резултат от всичките уроци и работа през годините.

Помня първите години, когато се преместих във Великобритания – беше огромен натиск. Бях далеч от семейството, нямах приятели, не говорех английски. Сега просто мога да се наслаждавам на снукъра – да пътувам, да опитвам различни храни, да виждам различни градове. Трябва да бъда щастлив, за да играя добре, и съм щастлив, че давам най-доброто от себе си.

Най-голямата ми промяна през последната година е в менталната ми нагласа. По-спокоен съм, по-уравновесен и по-решителен. Фокусирам се на всеки удар и се наслаждавам на играта. Мисля, че е много важно китайските играчи да постигат добри резултати в домашни турнири, защото това развива снукъра в Китай и вдъхновява младите хора. Винаги, когато играя в Китай, имам допълнителна мотивация заради феновете и семейството ми. Това ме тласка напред. Надявам се повече млади китайски играчи да печелят титли и да показват какво могат пред публиката.“

„Не е приятно усещане", каза очаквано Уилсън. "Разбира се, позитивно е, че отново стигнах до финал. Беше добра седмица. Но когато стигнеш финал, искаш да победиш, а аз съм разочарован, че не го направих. Събрах повече точки за ранглистата и се върнах в топ 16, но важно е и да печеля турнири.

Подкрепата за него не ме притесняваше – дори трябваше да ме мотивира да обърна мача. Днес не се получи. Сега, когато всичко приключи, искам просто да кажа „браво“ на Сяо. Знам какво е да защитаваш титла и той го направи в домашен турнир.“