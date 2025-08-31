Популярни
  Сяо Гуодонг защити титлата си в Ухан

Сяо Гуодонг защити титлата си в Ухан

  31 авг 2025 | 13:22
Сяо Гуодонг защити титлата си в Ухан

Сяо Гуодонг запази хладнокръвие в решителния фрейм, победи Гари Уилсън с 10-9 и защити титлата си на Откритото първенство на Ухан за радост на домашната публика.

Сяо сложи край на 17-годишното чакане за първа ранкинг титла именно тук в Ухан миналия сезон, когато спечели трофей за първи път. Сега той стана едва четвъртият играч, който успява да защити първата си ранкинг титла, след Джон Парът, Марк Алън и самия Уилсън.

Шон Мърфи аут от топ 16 за първи път от 19 години
Шон Мърфи аут от топ 16 за първи път от 19 години

Днешният триумф на Сяо, вече двукратен носител на ранкинг титли, има паралели с постиженията на Уилсън. Англичанинът сложи край на 18-годишното си чакане за първи трофей на Откритото първенство на Шотландия 2023, а година по-късно го защити. Малко след това той спечели и Откритото първенство на Уелс 2024.

Сяо прибира £140,000 за победата си, докато Уилсън ще се задоволи с £63,000 като финалист. Това означава, че световният №14 Сяо ще се изкачи до осмото място в световната ранглиста, а Уилсън се качва на 16-о от 18-о, измествайки Шон Мърфи от топ 16.

Седмицата на Сяо започна с вълшебен момент – серия от 147 точки в първия му мач срещу Минк Нутчарут. След това той елиминира Ишприйт Сингх Чадха, Дейвид Грейс, Матю Селт, Стан Мууди и Марк Уилямс, за да стигне до финала.

Триумфът му зарадва пълната зала в неделната вечер. Сяо получаваше силна подкрепа през цялата седмица, тъй като е роден в град Чунцин, съседен на провинция Хубей, където се намира Ухан.

Във вечерната сесия Сяо започна с преднина от 5:4, но Уилсън веднага изравни с великолепен брейк от 118 точки. Англичанинът продължи със серии от 73 и 102, за да поведе с 7:6 при последната пауза, а след това увеличи аванса си на 8:6.

Играта обаче се обърна – Сяо взе три поредни фрейма, включително с брейкове от 103 и 90, за да поведе с 9:8. Уилсън отговори със стабилни 52 точки в 18-ия фрейм и изравни 9:9.

В решителния 19-и фрейм Сяо първи получи шанс, но направи само 48 точки. Уилсън имаше възможност да обърне, но неочаквано пропусна червена топка вдясно горе – грешка, която се оказа фатална. Сяо се възползва и затвори мача, за да запази титлата си.

„Да спечелиш първа ранкинг титла е трудно, втора – още по-трудно", каза Сяо. "Да се върна в този град и да защитя титлата означава много за мен. Вече съм професионалист 18 години, не съм млад играч. Да спечеля две ранкинг титли на този етап изглежда малко късно, но всъщност времето е правилното – натрупах опит и този пробив е резултат от всичките уроци и работа през годините.

Помня първите години, когато се преместих във Великобритания – беше огромен натиск. Бях далеч от семейството, нямах приятели, не говорех английски. Сега просто мога да се наслаждавам на снукъра – да пътувам, да опитвам различни храни, да виждам различни градове. Трябва да бъда щастлив, за да играя добре, и съм щастлив, че давам най-доброто от себе си.

Най-голямата ми промяна през последната година е в менталната ми нагласа. По-спокоен съм, по-уравновесен и по-решителен. Фокусирам се на всеки удар и се наслаждавам на играта. Мисля, че е много важно китайските играчи да постигат добри резултати в домашни турнири, защото това развива снукъра в Китай и вдъхновява младите хора. Винаги, когато играя в Китай, имам допълнителна мотивация заради феновете и семейството ми. Това ме тласка напред. Надявам се повече млади китайски играчи да печелят титли и да показват какво могат пред публиката.“

„Не е приятно усещане", каза очаквано Уилсън. "Разбира се, позитивно е, че отново стигнах до финал. Беше добра седмица. Но когато стигнеш финал, искаш да победиш, а аз съм разочарован, че не го направих. Събрах повече точки за ранглистата и се върнах в топ 16, но важно е и да печеля турнири.

Подкрепата за него не ме притесняваше – дори трябваше да ме мотивира да обърна мача. Днес не се получи. Сега, когато всичко приключи, искам просто да кажа „браво“ на Сяо. Знам какво е да защитаваш титла и той го направи в домашен турнир.“

