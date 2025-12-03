Популярни
Рони О'Съливан отново загуби още на старта в Йорк

  • 3 дек 2025 | 10:32
  • 482
  • 0
Рони О'Съливан отново загуби още на старта в Йорк

Китаецът Джоу Юлонг победи Рони О'Съливан за първи път в кариерата си, след като постигна впечатляваща победа с 6-4 над легендата в Шампионата на Обединеното кралство по снукър.

В седемте предишни срещи между двамата О'Съливан винаги беше излизал победител. Това включва и мача им на UK Championship 2023, когато 41-кратният носител на ранкинг титли спечели с 6-5, след като изоставаше 4-5.

Сегашната победа идва в деня, в който Джоу дори беше освободил хотелската си стая. Сега той среща Марк Селби, където ще има шанс за още по-голям подвиг.

О'Съливан е рекордьор с осем титли от UK Championship, но това е втора поредна година, в която отпада още в първия си мач. Преди година Бари Хоукинс го победи със същия резултат 6-4.

„Много съм развълнуван", каза Джоу. "Той е легенда и най-великият в историята. Той е кралят на Барбикан. Ако победиш Рони, това ти дава огромно самочувствие. Това е голяма победа за кариерата ми. Играл съм много пъти с Марк Селби. Той също е легенда. Трябва да се подготвя добре за утре.

Освободих настаняването си тази сутрин. Бях го резервирал преди седмица, когато излезе жребият – беше много скъпо и не знаех дали ще спечеля или загубя. Сега трябва да намеря място наблизо“, каза Джоу.

О'Съливан, който навършва 50 тази седмица, каза:

„Той игра по-добре. Не му оказах почти никаква съпротива и направих много лоши грешки. Заслужи победата. Загубата си е загуба. Трябва да я приемеш – това е част от спорта.“

На другата маса четирикратният световен шампион Марк Селби си осигури място в последните 16 с убедителна победа 6-2 над шампиона от Scottish Open Лей Пейфан.

Селби е двукратен шампион на UK Championship, но не е печелил титлата в Йорк от 2016 г.

Брейк от 51 в откриващия фрейм му даде преднина, след което серии от 82, 75 и 133 го изстреляха до 5-0.

Лей върна два фрейма за 5-2, но Селби затвори мача в осмия.

„Лей се бори добре за 5-2 и изглеждаше, че все още вярва, че може да обърне мача – добро мислене от негова страна. Аз останах спокоен, но се радвам, че затворих мача. Не исках да става прекалено оспорван. Чувствам, че съм близо до най-добрата си форма. Би било чудесно отново да направя силен поход в турнир от "Тройната корона". Бих разменил титлата Шампион на шампионите за тази – със сигурност. Играя добре, така че ще видим какво ще стане", каза Селби.

