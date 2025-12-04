Рони О'Съливан без трофей в календарна година от десетилетие насам

Рони О'Съливан ще завърши 2025 г. в необичайната ситуация да не е спечелил нито един голям снукър турнир в рамките на календарна година – за първи път от десетилетие.

Рони О'Съливан отново загуби още на старта в Йорк

Поражението му с 4:6 от Джоу Юлонг в първия кръг на UK Championship в Йорк във вторник му дава достатъчно време да реши какъв ще бъде следващият му ход, докато в петък празнува 50-ия си рожден ден.

О'Съливан не е заявил участие нито в Shoot Out в Блекпул, нито в Scottish Open в Единбург по-късно този месец, което означава, че за последните 12 месеца е участвал само в три турнира на британска земя.

Загубата му със 7:17 от Джао Синтонг на полуфиналите на Световното първенство в Шефилд през май дойде след тримесечно отсъствие от играта – пауза, провокирана от това, че 41-кратният ранкинг шампион счупи щеката си по време на Championship League в Лестър през януари.

Говорейки пред TNT Sports след първото си поражение от Джао след осем поредни победи, О'Съливан отказа да потвърди дали ще преследва рекордна девета титла от “Мастърс” през януари.

„Не знам“, каза той. „Ще се опитам да играя колкото мога. Имам няколко турнира – Хонконг, Китай, може би Мастърс, може би Германия.“

О'Съливан вече пропусна English Open, British Open, Northern Ireland Open и Champion of Champions този сезон, насочвайки вниманието си към турнири извън Обединеното кралство.

Най-силното му представяне през годината беше походът до финала на Saudi Arabia Masters в Джеда през септември.

Той стана първият играч, който направи два 147 брейка в една и съща сесия, при победата си с 6:3 над Крис Уейклин на полуфиналите, преди Нийл Робъртсън да го победи с 10:9 в епичен финал.

„Ако махнем Саудитска Арабия и вероятно участията ми в Китай, най-вероятно нямаше да играя“, каза той пред репортери на Snooker Championship в Рияд миналата седмица.

„Стигнах до ситуация, в която този график работи за мен, защото на моята възраст вече не съм толкова устремен да печеля турнири. Искам да се представям добре, но това не е всичко в живота. Трябва да се запиташ: работи ли това за мен като цяло, а не само дали печеля трофеи? И засега — да, работи. Но ако Китай и Саудитска Арабия решат да прекратят партньорствата ни, аз определено ще прекратя професионалната си кариера.“

Следващия месец се навършват две години от последната му ранкинг титла — победата с 10:7 над Джъд Тръмп във финала на World Grand Prix 2024 в Лестър.

Интересното е, че през 2015 г. той също загуби финала на World Grand Prix от Тръмп със същия резултат 7:10 – това беше последната година, в която О’Съливан не спечели голям турнир.

Остава неясно дали ще играе на “Мастърс” или Players Championship в Телфорд през февруари, но теоретично има шанс да участва в три турнира в Обединеното кралство преди Световното първенство в Шефилд през април.

Бившият шампион от „Мастърс“ Алън Макманъс смята, че повече състезателни мачове биха били полезни за формата на О’Съливан.

„Ето пак: ‘Може и да играя на Мастърс’ — играй!“, каза шотландецът.

„Миналата година Джон Хигинс излезе от схемата, отказа се 2–3 дни преди турнира — странно решение. Рони е най-великият, който някога е играл тази игра — така че играй, участвай. Това искам да видя.“