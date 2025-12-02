Балканското първенство е най-силният снукър турнир в България

Балканското първенство е най-силният турнир, който организира Българска снукър федерация. Това обяви главният треньор в Национална снукър академия Братислав Кръстев по повод на международния турнир, който ще се проведе в София от 12-ти до 14 декември.

"Балканското първенство е най-силният турнир, който организира Българска снукър федерация", категоричен е Братислав Кръстев. "Изключвам Q Tour, на който домакинстваме вече всяка година, защото той е под егидата на World Snooker Tour, a Балканското е изцяло българска инициатива, която нашите държави съседки подкрепят вече за трети път.

Очакваме отново изключително силни играчи от Балканите. Ние сме много горди, че досегашните две балкански първенства бяха спечелени от българи - от Виктор Илиев и от мен, точно защото конкуренцията беше страхотна. Виждаме нагледно как Балканското първенство работи не само за подобряването на играчите от региона, но и за сплотяването и изграждането на добри взаимоотношения.

В крайна сметка всички ние искаме едно и също - непрекъснато да повишаваме нивото на снукъра на Балканите и в бъдеще да имаме професионалисти в Световния тур", каза Кръстев.