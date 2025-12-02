Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Снукър
  3. Балканското първенство е най-силният снукър турнир в България

Балканското първенство е най-силният снукър турнир в България

  • 2 дек 2025 | 12:46
  • 316
  • 0
Балканското първенство е най-силният снукър турнир в България

Балканското първенство е най-силният турнир, който организира Българска снукър федерация. Това обяви главният треньор в Национална снукър академия Братислав Кръстев по повод на международния турнир, който ще се проведе в София от 12-ти до 14 декември.

"Балканското първенство е най-силният турнир, който организира Българска снукър федерация", категоричен е Братислав Кръстев. "Изключвам Q Tour, на който домакинстваме вече всяка година, защото той е под егидата на World Snooker Tour, a Балканското е изцяло българска инициатива, която нашите държави съседки подкрепят вече за трети път.

Очакваме отново изключително силни играчи от Балканите. Ние сме много горди, че досегашните две балкански първенства бяха спечелени от българи - от Виктор Илиев и от мен, точно защото конкуренцията беше страхотна. Виждаме нагледно как Балканското първенство работи не само за подобряването на играчите от региона, но и за сплотяването и изграждането на добри взаимоотношения.

В крайна сметка всички ние искаме едно и също - непрекъснато да повишаваме нивото на снукъра на Балканите и в бъдеще да имаме професионалисти в Световния тур", каза Кръстев.

Следвай ни:

Още от Снукър

Първа сензация в UK Championship, победителят посвети успеха на покойния си баща

Първа сензация в UK Championship, победителят посвети успеха на покойния си баща

  • 2 дек 2025 | 10:36
  • 632
  • 0
Най-новата снукър звезда е само на 2 годинки!

Най-новата снукър звезда е само на 2 годинки!

  • 1 дек 2025 | 16:20
  • 2071
  • 0
Нийл Робъртсън елиминира 196-сантиметров "звяр"

Нийл Робъртсън елиминира 196-сантиметров "звяр"

  • 1 дек 2025 | 15:49
  • 978
  • 0
Марк Уилямс потренира на интервала и започна с победа в UK Championship

Марк Уилямс потренира на интервала и започна с победа в UK Championship

  • 1 дек 2025 | 13:16
  • 694
  • 0
Джон Хигинс планира да е част от "Тартан Арми" на Мондиал 2026

Джон Хигинс планира да е част от "Тартан Арми" на Мондиал 2026

  • 30 ное 2025 | 09:25
  • 3212
  • 0
Тръмп започна със солиден успех в Шампионата на Обединеното кралство

Тръмп започна със солиден успех в Шампионата на Обединеното кралство

  • 30 ное 2025 | 09:04
  • 2317
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ФИФА удари още един клуб от efbet Лига, санкционираните елитни тимове вече са четири

ФИФА удари още един клуб от efbet Лига, санкционираните елитни тимове вече са четири

  • 2 дек 2025 | 14:18
  • 3728
  • 1
11-те на Монтана и Локо (Сф)

11-те на Монтана и Локо (Сф)

  • 2 дек 2025 | 14:38
  • 279
  • 0
Утре е важен ден за българския футбол - чака се решение на УЕФА

Утре е важен ден за българския футбол - чака се решение на УЕФА

  • 2 дек 2025 | 11:18
  • 18800
  • 24
Интригуваща среща на Арда и Ивелин Попов с Ботев

Интригуваща среща на Арда и Ивелин Попов с Ботев

  • 2 дек 2025 | 08:00
  • 7471
  • 9
Валенсия, Атлетико и Селта изразиха подкрепата си към Любо Пенев

Валенсия, Атлетико и Селта изразиха подкрепата си към Любо Пенев

  • 2 дек 2025 | 13:43
  • 3185
  • 2
Втора лига на живо: втори гол в Разград

Втора лига на живо: втори гол в Разград

  • 2 дек 2025 | 14:00
  • 25288
  • 11