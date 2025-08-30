Шон Мърфи аут от топ 16 за първи път от 19 години

Популярни
  30 авг 2025 | 17:31
Шон Мърфи изпадна от топ 16 на световната ранглиста за първи път от 2006 година насам. Неговият престой в елита на снукъра продължи общо 19 години без прекъсване, преди в петък да бъде изместен от Гари Уилсън.

Уилсън се класира на финала в Откритото първенство на Ухан и се завърна в топ 16 за сметка именно на Магьосника. Мърфи вече е 17-и и ще трябва да преследва силни резултати през кампанията, за да се завърне.

Тъй като Джон Хигинс изпадна за буквално една седмица миналия сезон от топ 16, именно Шон Мърфи остана най-дълго пребиваващата там звезда - 19 години.

Магьосника спечели световната титла през 2005-а като квалификант, но стигна "само" до 21-ва позиция в ранглистата. По това време ранглистата се обявяваше само веднъж годишно и затова Мърфи трябваше да изчака до следващата кампания 2005/06, за да пробие за първи път в топ 16.

За съжаление на Шон, неговите най-добри резултати миналия сезон дойдоха в турнири, които не носят дивиденти за ранглистата - той стигна финала в Шанхай и после спечели "Мастърс". В ранкинг турнирите той записа само два полуфинала и това допринесе за изпадането му от топ 16.

При това положение най-дълго присъстващият играч в топ 16 без прекъсване е Марк Селби - той е там от 2007-а, а Марк Алън е от 2008-а.

