Кайрън Уилсън отпадна неочаквано рано от UK Championship

Елиът Слесор спечели първия си мач в „Йорк Барбикан“, след като победи световния номер две Кайрън Уилсън с 6:4 и се класира за осминафиналите на Шампионата на Обединеното кралство по снукър.

Играчът от Тайнсайд за първи път участва в Йорк през 2013 г., но му бяха нужни 12 години, за да спечели мач на този турнир. Той достигна до 1/16-финалите през 2020 г., но тогава турнирът беше преместен в Милтън Кийнс заради пандемията от коронавирус.

Този сезон обаче световният №21 Слесор направи голям пробив. Той победи играчи като Стюърт Бингам, Марк Уилямс и Джон Хигинс по пътя към полуфиналите на Мастърса в Саудитска Арабия, където загуби от Нийл Робъртсън. Спечелените £100,000 тогава са най-големият чек в кариерата му.

Уилсън беше видимо разочарован и емоционален в залата. Световният шампион за 2024 г. прекара седмицата в Йорк в опити да намери решение за своята щека, която наскоро беше повредена.

Слесор вече насочва вниманието си към мача от осминафиналите срещу лондончанина Бари Хоукинс, докато Уилсън ще се завърне в игра на Scottish Open в Единбург.

Първите два фрейма тази вечер бяха разменени, след което Слесор спечели третия на черната топка, за да поведе. Уилсън обаче изравни за 2-2 преди междинната почивка. След подновяването на играта Слесор взе два поредни фрейма за 4-2. Тогава Уилсън най-накрая намери ритъм и направи серии от 104 и 91, за да изравни 4-4.

Но възходът на Воина беше кратък — Слесор излезе напред 5-4, след което направи серия от 66 и затвори мача, осигурявайки си среща с Хоукинс.

„Просто се борих. Това е всичко, което имах. Борих се колкото мога и останах в битката. Знаех, че е чудо, че водя с 4-2, защото той беше по-добрият играч. Той вдигна нивото за 4-4 и знаех, че трябва да намеря нещо допълнително и аз“, каза 31-годишният Слесор.

„Страхотно е да победиш играч от класа на Кайрън. Той е невероятен състезател и бивш световен шампион. Но знам, че мога да побеждавам такива играчи, когато играя своята игра. Щях да съм още по-доволен, ако бях играл по-добре, но все още съм в турнира и мога да се подобрявам. Бари е друг невероятен играч. Не мога да повярвам, че няма титла от "Тройната корона" — толкова е добър. Той е фантастичен мач играч.“

На другата маса Хоукинс се наложи с трудна победа 6-4 над 50-годишния квалификант Дейвид Лили. Хоукинс беше финалист тук в Йорк миналата година. Тогава победи Рони О’Съливън и Шон Мърфи, но загуби финала с 10-8 от Джъд Тръмп.

Днешната победа означава, че четирикратният носител на ранкинг титли остава в игра за своята първа титла от "Тройната корона". Хоукинс каза: „Много труден мач. Имаше момент в средата, когато изглеждаше, че нивото се вдига, но после пак стана разпокъсано. Не се чувствах достатъчно остър.

Елиът играе страхотно. Последните три-четири сезона мислех, че ще направи пробив. Винаги съм го оценявал високо. Да елиминира Кайрън — това не става, ако не играеш много добре. Очаква ме труден мач и трябва да вдигна нивото си, това е сигурно.“