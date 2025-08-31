Уест Хам разби Нотингам Форест в последните минути за първата си победа в Премиър лийг

Уест Хам постигна първата си победа в Премиър лийг през този сезон, след като надделя с 3:0 над Нотингам Форест на “Сити Граунд”. След двете тежки загуби в първите два кръг тимът на Греъм Потър бе преобразен днес и в хода на целия мач бе по-опасният отбор. Головете паднаха в самия край. Джаръд Боуен (84’), Лукас Пакета (88’) и Калъм Уилсън (91’) се разписаха за лондончани. Нотингам Форест пък допусна първо поражение през тази кампания.

⏱84' - Jarrod Bowen puts West Ham ahead

⏱88' - Lucas Paqueta extends West Ham's lead

⏱91' - Callum Wilson makes it 3-0 to West Ham



The late show from the Hammers against Nottingham Forest ⚔️ pic.twitter.com/Ds14CbdEOK — Premier League (@premierleague) August 31, 2025

Нуно Еспирито Санто заложи на същите 11, които започнаха и при равенството с Кристъл Палас. Греъм Потър бе направил четири промени от загубата от Уулвърхамптън за “Карабао Къп” през седмицата. Хермансен, Килман, Фюлкруг и Матеуш Фернандеш, който дебютира, започнаха. Исканият от Астън Вила Лукас Пакета отново бе титуляр.

Първото полувреме бе доста равностойно, като единствения точен удар отправи именно Пакета. Матс Зелс обаче направи страхотно спасяване.

Втората част бе по-интересна. Първо Крис Ууд стреля с глава, но право в ръцете на Хермансен, след което Пакета получи от Боуен в добра позиция, но шутира встрани.

В 56-ата минута Фернандеш намери добре Фюлкруг, но Зелс изби удара му. В 68-ата минута стражът на домакините отново се намеси добре след изстрел на Уилсън, след който се получи и рикошет.

В 81-вата минута отново Зелс парира изстрел на Уилсън.

Lucas Paqueta celebrates after a lot of media talk. ⚒️



Needs new agency ASAP pic.twitter.com/oH8BwzXlfe — Central (@WestHam_Central) August 31, 2025

Джаръд Боуен обаче успя да преодолее стража на домакините с много прецизен удар от границата на наказателното поле в 84-тата минута. Много скоро след това Уест Хам получи и дузпа, след като Сангаре препъна Съмървил в наказателното поле. Лукас Пакета реализира хладнокръвно от бялата точка в 88-ата минута.

В добавеното време Калъм Уилсън бе точен с глава за първия си гол за Уест Хам, с който оформи и крайния резултат.

