Популярни
»

Гледай на живо

Левски приема ЦСКА 1948 в битка за върха - на живо от стадион "Георги Аспарухов" със съставите на двата отбора
  1. Sportal.bg
  2. Уест Хам
  3. Уест Хам разби Нотингам Форест в последните минути за първата си победа в Премиър лийг

Уест Хам разби Нотингам Форест в последните минути за първата си победа в Премиър лийг

  • 31 авг 2025 | 18:04
  • 1305
  • 1
Уест Хам разби Нотингам Форест в последните минути за първата си победа в Премиър лийг

Уест Хам постигна първата си победа в Премиър лийг през този сезон, след като надделя с 3:0 над Нотингам Форест на “Сити Граунд”. След двете тежки загуби в първите два кръг тимът на Греъм Потър бе преобразен днес и в хода на целия мач бе по-опасният отбор. Головете паднаха в самия край. Джаръд Боуен (84’), Лукас Пакета (88’) и Калъм Уилсън (91’) се разписаха за лондончани. Нотингам Форест пък допусна първо поражение през тази кампания.

Нуно Еспирито Санто заложи на същите 11, които започнаха и при равенството с Кристъл Палас. Греъм Потър бе направил четири промени от загубата от Уулвърхамптън за “Карабао Къп” през седмицата. Хермансен, Килман, Фюлкруг и Матеуш Фернандеш, който дебютира, започнаха. Исканият от Астън Вила Лукас Пакета отново бе титуляр.

Първото полувреме бе доста равностойно, като единствения точен удар отправи именно Пакета. Матс Зелс обаче направи страхотно спасяване.

Втората част бе по-интересна. Първо Крис Ууд стреля с глава, но право в ръцете на Хермансен, след което Пакета получи от Боуен в добра позиция, но шутира встрани.

В 56-ата минута Фернандеш намери добре Фюлкруг, но Зелс изби удара му. В 68-ата минута стражът на домакините отново се намеси добре след изстрел на Уилсън, след който се получи и рикошет.

В 81-вата минута отново Зелс парира изстрел на Уилсън.

Джаръд Боуен обаче успя да преодолее стража на домакините с много прецизен удар от границата на наказателното поле в 84-тата минута. Много скоро след това Уест Хам получи и дузпа, след като Сангаре препъна Съмървил в наказателното поле. Лукас Пакета реализира хладнокръвно от бялата точка в 88-ата минута.

В добавеното време Калъм Уилсън бе точен с глава за първия си гол за Уест Хам, с който оформи и крайния резултат.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Брайтън нанесе второ поредно поражение на Ман Сити, "чайките" с пълен обрат за половин час

Брайтън нанесе второ поредно поражение на Ман Сити, "чайките" с пълен обрат за половин час

  • 31 авг 2025 | 18:03
  • 13491
  • 25
В Леверкузен обмислят бъдещето на Тен Хаг

В Леверкузен обмислят бъдещето на Тен Хаг

  • 31 авг 2025 | 15:27
  • 2155
  • 4
Милан отправи оферта за защитник на Ливърпул

Милан отправи оферта за защитник на Ливърпул

  • 31 авг 2025 | 15:09
  • 2346
  • 2
Варди се разбра с Кремонезе

Варди се разбра с Кремонезе

  • 31 авг 2025 | 14:54
  • 3643
  • 7
Уиса последва примера на Исак и поиска да напусне Брентфорд, обвинявайки клуба в неспазени обещания

Уиса последва примера на Исак и поиска да напусне Брентфорд, обвинявайки клуба в неспазени обещания

  • 31 авг 2025 | 14:36
  • 5878
  • 2
От Ман Юнайтед засилват усилията си да привлекат вратар в последните часове на трансферния прозорец

От Ман Юнайтед засилват усилията си да привлекат вратар в последните часове на трансферния прозорец

  • 31 авг 2025 | 14:19
  • 8936
  • 9
Виж всички

Водещи Новини

Арда 2:2 Берое, червен картон за гостите

Арда 2:2 Берое, червен картон за гостите

  • 31 авг 2025 | 17:51
  • 8959
  • 11
11-те на Левски и ЦСКА 1948

11-те на Левски и ЦСКА 1948

  • 31 авг 2025 | 18:08
  • 6886
  • 11
Ливърпул 0:0 Арсенал, спасяване на Алисон

Ливърпул 0:0 Арсенал, спасяване на Алисон

  • 31 авг 2025 | 18:30
  • 5915
  • 7
Едноличната оперативна власт на Златков в ЦСКА приключи, “червените” оторизираха нов човек

Едноличната оперативна власт на Златков в ЦСКА приключи, “червените” оторизираха нов човек

  • 31 авг 2025 | 13:37
  • 45673
  • 68
Брайтън нанесе второ поредно поражение на Ман Сити, "чайките" с пълен обрат за половин час

Брайтън нанесе второ поредно поражение на Ман Сити, "чайките" с пълен обрат за половин час

  • 31 авг 2025 | 18:03
  • 13491
  • 25
40 000 души ще има на "Васил Левски" за България - Испания

40 000 души ще има на "Васил Левски" за България - Испания

  • 31 авг 2025 | 11:26
  • 23869
  • 83