Веселин Симеонов за ситуацията в Ювентус (Малчика)

  • 16 март 2026 | 10:07
  • 378
  • 1
Янтра (Полски Тръмбеш) спечели с 1:0 гостуването си на Ювентус (Малчика). Срещата е от 13-ия кръг на Северозападна Трета лига. Веселин Симеонов, треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

Янтра (Полски Тръмбеш) излъга Ювентус (Малчика) с ранен гол

„След допуснатия гол бяхме активни, създадохме положения, но малшанс, не успяхме да изравним резултата. Много се стараят момчетата. Опитват се да спазват това, което изискваме от тях. Още им е ново, защото доскоро са били с друг треньор. Необходимо е още време да отиграем ситуациите, които аз планувам. Липсата на тренировъчно време за разбиране на моите идеи са факт, но се надяваме, че ще вдигаме нивото постепенно. Съжаляваме, че не вкарахме поне едно положение, за да стигнем до равенството. Но имаме напредък, играчите започват да си вярват. Просто липсва малко класа през противниковата врата. Имаме много малък брой футболисти, а и късно започнахме подготовката. Ние искаме да печелим мачове, не играем само, за да довършим сезона. Искаме да се надиграваме с противника и да печелим. Искаме да играем с млади и да им даваме път“.

Ком с минимална победа контрола

Фен призова Найденов да няма "никакво лягане на Лудогорец", бизнесменът: Ние да не сме Левски

Доскорошен шеф на Добруджа почна в Септември (Сф)

Добри новини за Лудогорец след категоричния успех над ЦСКА

Милан и Аталанта поглеждат към голмайстора на Лудогорец

ФК Ямбол договори контрола

Милан и Аталанта поглеждат към голмайстора на Лудогорец

Реал и Мбапе са взели решение за реванша с Манчестър Сити

Арда и Добруджа закриват кръга с интересен сблъсък

Красив гол в Стара Загора върна преднината на Левски

Ливърпул се провали и срещу закъсалия Тотнъм

Лацио отново огорчи Милан и го отдалечи от Интер

