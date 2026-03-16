Веселин Симеонов за ситуацията в Ювентус (Малчика)

Янтра (Полски Тръмбеш) спечели с 1:0 гостуването си на Ювентус (Малчика). Срещата е от 13-ия кръг на Северозападна Трета лига. Веселин Симеонов, треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„След допуснатия гол бяхме активни, създадохме положения, но малшанс, не успяхме да изравним резултата. Много се стараят момчетата. Опитват се да спазват това, което изискваме от тях. Още им е ново, защото доскоро са били с друг треньор. Необходимо е още време да отиграем ситуациите, които аз планувам. Липсата на тренировъчно време за разбиране на моите идеи са факт, но се надяваме, че ще вдигаме нивото постепенно. Съжаляваме, че не вкарахме поне едно положение, за да стигнем до равенството. Но имаме напредък, играчите започват да си вярват. Просто липсва малко класа през противниковата врата. Имаме много малък брой футболисти, а и късно започнахме подготовката. Ние искаме да печелим мачове, не играем само, за да довършим сезона. Искаме да се надиграваме с противника и да печелим. Искаме да играем с млади и да им даваме път“.