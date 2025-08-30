Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  3. Гьоко Хаджиевски: Как е възможно? Второто полувреме почивка, почивка, почивка

Гьоко Хаджиевски: Как е възможно? Второто полувреме почивка, почивка, почивка

  • 30 авг 2025 | 21:08
  • 1144
  • 0

Наставникът на Спартак (Варна) Гьоко Хаджиевски обяви, че неговите футболисти са можели да измъкнат дори победа, но неопитността си е казала думата за домакинското поражение с 1:2 от Локомотив (Пловдив). Също така специалистът се възмути от липсата на игрово време през второто полувреме.

"Ако гледаме реално, не заслужавахме да загубим. Плащаме данък "неопитност". Можехме дори да спечелим. От това поражение няма да се сринем. Имаме сили. Ще има нови попълнения. Ще покажем, че имаме сили да играем срещу всички отбори. Честитя на Локомотив. По-печен отбор.

Второто полувреме играхме 20 минути. Съдията даде 6 минути продължение, от тях в три минути не се игра. Как е възможно? Цялото второ полувреме беше почивка, почивка, почивка. Мачът можеше да бъде и равен", каза Хаджиевски.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Панайотов: Хебър е добър отбор, тук се играе трудно

Панайотов: Хебър е добър отбор, тук се играе трудно

  • 30 авг 2025 | 21:51
  • 456
  • 0
Славия 2:2 ЦСКА, Кошмара с дебютен гол

Славия 2:2 ЦСКА, Кошмара с дебютен гол

  • 30 авг 2025 | 22:13
  • 108897
  • 368
Стана ясна програмата на Лудогорец за Лига Европа, "орлите" стартират с гостуване в Швеция

Стана ясна програмата на Лудогорец за Лига Европа, "орлите" стартират с гостуване в Швеция

  • 30 авг 2025 | 21:18
  • 3623
  • 3
Резултати, голмайстори и класиране след 3-ия кръг на Елитната група до 17 години

Резултати, голмайстори и класиране след 3-ия кръг на Елитната група до 17 години

  • 30 авг 2025 | 21:13
  • 789
  • 0
Душан Косич: Яд ме е, че сезонът не свършва сега

Душан Косич: Яд ме е, че сезонът не свършва сега

  • 30 авг 2025 | 21:12
  • 737
  • 0
Локо (ГО) задълбочи кризата в Хебър

Локо (ГО) задълбочи кризата в Хебър

  • 30 авг 2025 | 21:10
  • 1142
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Славия 2:2 ЦСКА, Кошмара с дебютен гол

Славия 2:2 ЦСКА, Кошмара с дебютен гол

  • 30 авг 2025 | 22:13
  • 108897
  • 368
Реал Мадрид 0:0 Майорка, отмениха гол на Мбапе

Реал Мадрид 0:0 Майорка, отмениха гол на Мбапе

  • 30 авг 2025 | 22:32
  • 4054
  • 9
Левски обяви очаквания трансфер на алжирския халф

Левски обяви очаквания трансфер на алжирския халф

  • 30 авг 2025 | 18:23
  • 32799
  • 56
Локомотив (Пд) превзе “Коритото” и оглави efbet Лига, фамозен гол беляза мача

Локомотив (Пд) превзе “Коритото” и оглави efbet Лига, фамозен гол беляза мача

  • 30 авг 2025 | 20:53
  • 20090
  • 41
Три "двойки" в четири мача

Три "двойки" в четири мача

  • 30 авг 2025 | 21:00
  • 22352
  • 13
Ден 4 на ЕвроБаскет: Играят се три мача

Ден 4 на ЕвроБаскет: Играят се три мача

  • 30 авг 2025 | 21:43
  • 14405
  • 5