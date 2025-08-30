Гьоко Хаджиевски: Как е възможно? Второто полувреме почивка, почивка, почивка

Наставникът на Спартак (Варна) Гьоко Хаджиевски обяви, че неговите футболисти са можели да измъкнат дори победа, но неопитността си е казала думата за домакинското поражение с 1:2 от Локомотив (Пловдив). Също така специалистът се възмути от липсата на игрово време през второто полувреме.

"Ако гледаме реално, не заслужавахме да загубим. Плащаме данък "неопитност". Можехме дори да спечелим. От това поражение няма да се сринем. Имаме сили. Ще има нови попълнения. Ще покажем, че имаме сили да играем срещу всички отбори. Честитя на Локомотив. По-печен отбор.

Второто полувреме играхме 20 минути. Съдията даде 6 минути продължение, от тях в три минути не се игра. Как е възможно? Цялото второ полувреме беше почивка, почивка, почивка. Мачът можеше да бъде и равен", каза Хаджиевски.