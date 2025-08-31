Суворово спечели турнира в памет на големи легенди на Спартак

На игрище " Локомотив " във Варна се състоя традиционния четиристранен турнир за ветерани по футбол в памет на големите имена на Спартак от миналото Живко Господинов и Стефан Найденов. Организатори на турнира бяха бившите "соколи" Пламен Казаков и Антон Вълчанов.

Учавстваха отборите на Спартак, Черно море, Суворово и Провадия.

Неочакваният победител в турнира е отборът на Суворово.



Пред погледа на клубни легенди и спортни деятели от двата варненски отбора като Петър Петров, Енчо Недев, Божидар Ставрев, Пламен Михов, Иван Петров, Антон Вълчанов, Тодор Попов в първия полуфинал ветераните на Спартак Варна спечелиха срещу Провадия с 4:0.

В другия полуфинал Суворово надделя над Черно море с 6:2. Във финала Суворово спечели срещу Спартак в зрелищна битка с 6:4, а Провадия се окичи с бронзови медали след като надделя над Черно море с 6:2.

След края на турнира дъщерите на двете футболни легенди, в памет на които се състоя турнира - Ана Господинова и Даниела Найденова, връчиха награди на победителите - купи, предоставени от ЗС на БФС Варна.



Специален плакет от БФС за заслуги към българския футбол получи дългогодишният играч на Спартак Варна Енчо Недев.