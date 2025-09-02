Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Испания срещу Италия и още интересни битки в седмия ден на ЕвроБаскет 2025

Испания срещу Италия и още интересни битки в седмия ден на ЕвроБаскет 2025

  • 2 сеп 2025 | 07:00
  • 59
  • 0
Седмият ден на ЕвроБаскет 2025 предлага на баскетболните фенове още 6 срещи от груповата фаза.

В 15:00 часа наше време започват първите два мача: Белгия - Израел (Група D, Катовице) и Гърция - Босна и Херцеговина (Група С, Лимасол).

В 18:00 часа Исландия се изправя срещу Словения на Лука Дончич в Група D, а четвърт час по-късно Кипър ще мери сили с Грузия в Група С.

Последните два мача от днешната програма са повече от интригуващи. В Група D Франция излиза от 21:30 часа срещу безгрешния дотук тим на Полша с надеждата да остави зад гърба си изненадващото поражение от Израел.

В същия час защитаващият титлата си от ЕвроБаскет 2022 отбор на Испания ще играе с Италия в зрелищен сблъсък от Група С.

