Италия излъга Испания

Отборът на Италия победи с 67-63 Испания в мач от група С на ЕвроБаскет, изиграл се тази вечер в Кипър.

Срещата започна силно за "иберийците", които след 10 минути игра си осигуриха комфортен аванс от 8 точки (18-10). Последва равностойна втора четвърт, която "скуадра адзура" спечели с 20-18, но все пак се оттегли с пасив от 6 точки на почивката. След паузата италианците продължиха доминацията си и в заключителните минути влязоха с преднина от 2 точки, които увеличиха до 4 до края на срещата, за да подпечатат успеха си.

Мохамед Диуф беше най-резултатен за Италия с 14 точки, Джиампаоло Ричи вкара 11.



За Испания Санти Алдама се отчете с 19 точки.