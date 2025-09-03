Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Италия излъга Испания

Италия излъга Испания

  • 3 сеп 2025 | 00:24
  • 236
  • 0
Италия излъга Испания

Отборът на Италия победи с 67-63 Испания в мач от група С на ЕвроБаскет, изиграл се тази вечер в Кипър.

Срещата започна силно за "иберийците", които след 10 минути игра си осигуриха комфортен аванс от 8 точки (18-10). Последва равностойна втора четвърт, която "скуадра адзура" спечели с 20-18, но все пак се оттегли с пасив от 6 точки на почивката. След паузата италианците продължиха доминацията си и в заключителните минути влязоха с преднина от 2 точки, които увеличиха до 4 до края на срещата, за да подпечатат успеха си.

Мохамед Диуф беше най-резултатен за Италия с 14 точки, Джиампаоло Ричи вкара 11.

За Испания Санти Алдама се отчете с 19 точки.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Локомотив Пловдив се подсили с канадски център

Локомотив Пловдив се подсили с канадски център

  • 2 сеп 2025 | 20:12
  • 890
  • 0
Черно море се подсили с познато име

Черно море се подсили с познато име

  • 2 сеп 2025 | 20:06
  • 1915
  • 0
Български национал преподписа с победителя в Шампионската лига

Български национал преподписа с победителя в Шампионската лига

  • 2 сеп 2025 | 18:30
  • 1108
  • 0
Белгия се докосна до късен обрат, но Израел грабна трета победа

Белгия се докосна до късен обрат, но Израел грабна трета победа

  • 2 сеп 2025 | 17:48
  • 581
  • 0
Босна и Херцеговина нанесе първа загуба на Гърция

Босна и Херцеговина нанесе първа загуба на Гърция

  • 2 сеп 2025 | 17:28
  • 1139
  • 0
Какво се случи в седмия ден от ЕвроБаскет

Какво се случи в седмия ден от ЕвроБаскет

  • 2 сеп 2025 | 23:44
  • 10979
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Испания пристигна за битката с България - Ямал и Карвахал в центъра на вниманието

Испания пристигна за битката с България - Ямал и Карвахал в центъра на вниманието

  • 2 сеп 2025 | 20:58
  • 30669
  • 34
Официално: ЦСКА привлече аржентински бранител

Официално: ЦСКА привлече аржентински бранител

  • 2 сеп 2025 | 19:59
  • 17496
  • 42
ЦСКА разкара още един ненужен

ЦСКА разкара още един ненужен

  • 2 сеп 2025 | 23:35
  • 4933
  • 6
Разходка със Sportal.bg в "Арена София" преди първия мач на Апоел Тел Авив

Разходка със Sportal.bg в "Арена София" преди първия мач на Апоел Тел Авив

  • 2 сеп 2025 | 22:57
  • 2576
  • 2
Де ла Фуенте: Българите знаят, че шансът им за точки е на собствен терен

Де ла Фуенте: Българите знаят, че шансът им за точки е на собствен терен

  • 2 сеп 2025 | 16:20
  • 21445
  • 11
Наско Сираков: В Алкмаар за първи път ми се случи човек от друг щаб да ме поздрави заради феновете ни

Наско Сираков: В Алкмаар за първи път ми се случи човек от друг щаб да ме поздрави заради феновете ни

  • 2 сеп 2025 | 12:11
  • 35374
  • 52