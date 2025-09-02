Белгия се докосна до късен обрат, но Израел грабна трета победа

Израел надделя над Белгия с 92:89 в среща от Група D на ЕвроБаскет 2029. В Катовице израелският тим водеше през цялото време, като изключим малко повече от минута - веднага след началото на двубоя. Авансът на Израел достигна 21 точки в третата четвърт, но последният период бе спечелен от Белгия с 35:21. Интригата буквално се върна в последните секунди, но все пак до сензационен обрат не се стигна.

За Израел това е трета победа на турнира, докато белгийците претърпяха трето поражение и остават с един успех.

Крилото на Портланд Трейлблейзърс Дени Авдия вкара 22 точки за победителите, Роман Соркин добави 18, а Томер Гинат реализира 13.

За Белгия Емануел Лекомт вкара 15 точки, а по 14 отбелязаха Ханс Ванвайн и Лоик Шварц.

СТАТИСТИКА НА МАЧА

Снимки: Imago