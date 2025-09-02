Босна и Херцеговина нанесе първа загуба на Гърция

Босна и Херцеговина направи важна крачка напред в борбата за класиране на осминафиналите на ЕвроБаскет 2025. В мач от Група С в Лимасол босненците пречупиха Гърция с 80:77, като нанесоха на "елините" първо поражение от началото на турнира. Трябва да се отбележи обаче, че за Гърция не игра суперзвездата Янис Адетокунбо, който пропусна втори пореден мач. Срещу Кипър той получи почивка, а днес отново остана извън състава, но според някои медии, причината този път е по-различна - дискомфорт в коляното.

В отсъствието на крилото на Милуоки Бъкс, Гърция започна добре мача и взе с 25:19 първата четвърт. Южните ни съседи обаче изиграха слаб втори период, който загубиха с 13:25. До края на срещата гърците бяха изоставащи в резултата. В самия край те се доближиха сериозно до съперника си, но силите на играчите на Василис Спанулис в крайна сметка не стигнаха за обрат.

Поражението не е фатално за тима на Гърция, който вече си бе осигурил класирането на осминафиналите. Янис и компания са с 3 успеха и загуба. За Босна и Херцеговина обаче победата е от огромно значение, тъй като воденият от Азиз Бекир тим вече е с 2 победи и 2 поражения.

Новото попълнение на Юта Джаз - центърът Юсуф Нуркич, бе с огромен принос за победата на Босна и Херцеговина с дабъл-дабъл - 18 точки и 10 борби. Към тях той добави 3 асистенции, 3 откраднати топки и 1 чадър. 18 точки за победителите вкара и Джон Робърсън, а Един Атич се отчете с 15 точки и 8 борби.

Ветеранът Костас Слукас се отличи с 15 точки, 8 асистенции и 4 борби за Гърция, 14 точки реализира Тайлър Дорси, а друг опитен играч - крилото Костас Папаниколау, записа 11 точки и 7 борби.

СТАТИСТИКА НА МАЧА

Снимка ФИБА