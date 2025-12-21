Гьозтепе срази пряк конкурент и ще зимува в топ 4

Гьозтепе на Станимир Стоилов ще зимува на престижното четвърто място в турското първенство, след като изпрати 2025-а година с успех. Този път тимът на българина надви прекия си конкурент за евроквота Самсунспор с 2:0 у дома. Това беше среща от 17-ия кръг, с който сезонът се преполовява.

Гьозтепе е с три точки аванс пред петия Бешикташ, като изостава само от Трабзонспор и грандовете Фенербахче и Галатасарай.

Футболистите на Мъри демонстираха впечатляваща ефективност, вкарвайки два гола с единствените си два точни удара. И в двата случая точен беше Арда Окан Куртулан. В първия случай в 23-тата минута той реализира отблизо в наказателното поле, а в 68-ата след контраатака. И двете асистенции дойдоха от правещия много силен сезон бразилец Жуан.

Сега предстои пауза в турския елит, като първенството се подновява чак след месец.