Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гьозтепе
  3. Гьозтепе срази пряк конкурент и ще зимува в топ 4

Гьозтепе срази пряк конкурент и ще зимува в топ 4

  • 21 дек 2025 | 21:04
  • 4915
  • 1
Гьозтепе срази пряк конкурент и ще зимува в топ 4

Гьозтепе на Станимир Стоилов ще зимува на престижното четвърто място в турското първенство, след като изпрати 2025-а година с успех. Този път тимът на българина надви прекия си конкурент за евроквота Самсунспор с 2:0 у дома. Това беше среща от 17-ия кръг, с който сезонът се преполовява.

Гьозтепе е с три точки аванс пред петия Бешикташ, като изостава само от Трабзонспор и грандовете Фенербахче и Галатасарай.

Футболистите на Мъри демонстираха впечатляваща ефективност, вкарвайки два гола с единствените си два точни удара. И в двата случая точен беше Арда Окан Куртулан. В първия случай в 23-тата минута той реализира отблизо в наказателното поле, а в 68-ата след контраатака. И двете асистенции дойдоха от правещия много силен сезон бразилец Жуан.

Сега предстои пауза в турския елит, като първенството се подновява чак след месец.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

С човек по-малко и след героични намеси на Митов Абърдийн все пак преклони глава пред Селтик

С човек по-малко и след героични намеси на Митов Абърдийн все пак преклони глава пред Селтик

  • 21 дек 2025 | 19:40
  • 3510
  • 1
Байерн завърши годината с убедителна победа

Байерн завърши годината с убедителна победа

  • 21 дек 2025 | 20:23
  • 6778
  • 100
Рафиня, Ямал и вратарят гарантираха спокойни празници за Барселона на върха

Рафиня, Ямал и вратарят гарантираха спокойни празници за Барселона на върха

  • 21 дек 2025 | 19:08
  • 22562
  • 514
Битката на дъното завърши без голове

Битката на дъното завърши без голове

  • 21 дек 2025 | 18:48
  • 756
  • 0
В Ливърпул имат сериозни притеснения за сериозността на контузията на Исак

В Ливърпул имат сериозни притеснения за сериозността на контузията на Исак

  • 21 дек 2025 | 18:29
  • 10031
  • 8
Торино удари Сасуоло като гост

Торино удари Сасуоло като гост

  • 21 дек 2025 | 18:03
  • 1085
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Рафиня, Ямал и вратарят гарантираха спокойни празници за Барселона на върха

Рафиня, Ямал и вратарят гарантираха спокойни празници за Барселона на върха

  • 21 дек 2025 | 19:08
  • 22562
  • 514
Морган Роджърс попари Ман Юнайтед с два брилянтни гола и донесе 10-а поредна победа на Астън Вила

Морган Роджърс попари Ман Юнайтед с два брилянтни гола и донесе 10-а поредна победа на Астън Вила

  • 21 дек 2025 | 20:27
  • 18773
  • 64
Марица срази Левски и грабна efbet Купа на България

Марица срази Левски и грабна efbet Купа на България

  • 21 дек 2025 | 17:22
  • 12305
  • 10
Терзиев за стадион "Георги Аспарухов": Важен проект, който вярвам, че ще се реализира в близките години

Терзиев за стадион "Георги Аспарухов": Важен проект, който вярвам, че ще се реализира в близките години

  • 21 дек 2025 | 10:37
  • 32686
  • 225
Данаил Димов: Колкото и съдии да бъдат купени – Стефка Костадинова е задраскана от МОК

Данаил Димов: Колкото и съдии да бъдат купени – Стефка Костадинова е задраскана от МОК

  • 21 дек 2025 | 12:21
  • 19424
  • 35
Редица звезди се включиха в турнира в подкрепа на Любо Пенев

Редица звезди се включиха в турнира в подкрепа на Любо Пенев

  • 21 дек 2025 | 13:32
  • 12344
  • 20