Янтра защити съдията от мача с Марек

Янтра (Габрово) излезе с официалната позиция след двубоя срещу Марек от миналия кръг. Тогава габровци победиха с 1:0, а след двубоя тимът от Дупница се оплака от съдийските отсъждания. Сега от своя страна Янтра защитава реферите от въпросната среща.

От Марек скочиха на роден рефер

Ето цялата позиция на Янтра:

ПОЗИЦИЯ

ОТ ОБЕДИНЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЯНТРА 2019 - ГРАД ГАБРОВО

ОТНОСНО: Неправомерни претенции от страна на Футболен клуб „ Марек Дупница" към отсъжданията на главния съдия Димитър Буров по време на срещата от V кръг на MR. Bit Лига, Сезон 2025/2026, между отборите на ОФК „Янтра 2019" (Габрово) и “Марек Дупница", проведена на 24.08.2025 г .

УВАЖАЕМИ Г-Н ИВАНОВ,

УВАЖАЕМИ Г- Н ТОДОРОВ,

Ръководството на ОФК „ Янтра 2019" (Габрово ) категорично отхвърля твърденията на ФК „Марек Дупница", че резултатът от посочената среща е бил повлиян от неправомерни отсъждания на главния съдия. Подобни обвинения са неоснователни и накърняват доброто име както на нашия клуб, така и на съдийския екип.

Принципите на честност, професионализъм и феърплей винаги са били в основата на всички резултати, които „Янтра” е постигнала през години. Всеки опит да се внуши обратното предизвиква нашето искрено разочарование. Усилията, които полагаме за развитие на клуба - с подкрепата на местната общественост и нашите привърженици - не могат да бъдат пренебрегнати.

Поздравяваме Съдийската комисия за назначения съдийски състав, както и главния съдия Димитър Буров и неговите асистенти за професионализма и коректността в техните решения. Особено внимание заслужава помощник съдията Ангел Станчев, който в трудна ситуация демонстрира отлична преценка, като не маркира несъществуваща засада и по този

начин позволи правилно да бъде зачетен единственият и победен гол в мача. Опитният съдия Димитър Буров с добре познат в българския футбол със своята безпристрастност и последователност. В този контекст мотивите за претенциите на ФК „Марек Дупница" остават за нас неясни, тъй като ситуациите, оспорвани от тях, видно и от наличните

видеокадри, са отсъдени правилно.

ОФК „ Янтра 2019" винаги е бил критичен на първо място към собственото си представяне и затова с увереност заявяваме, че крайният резултат от срещата е закономерен плод от труда и отдадеността на нашите футболисти и треньорски щаб..

С уважение:

БОРИСЛАВ СТОЙЧЕВ ХРИСТОВ

Изпълнителен директор на ОФК „ Янтра 2019" (Габрово )

Град Габрово

Дата: 29 Август 2025 год.