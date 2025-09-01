Янтра защити съдията от мача с Марек

Популярни
  1 сеп 2025
  • 372
  • 0
Янтра (Габрово) излезе с официалната позиция след двубоя срещу Марек от миналия кръг. Тогава габровци победиха с 1:0, а след двубоя тимът от Дупница се оплака от съдийските отсъждания. Сега от своя страна Янтра защитава реферите от въпросната среща.

Ето цялата позиция на Янтра:

ПОЗИЦИЯ

ОТ ОБЕДИНЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЯНТРА 2019 - ГРАД ГАБРОВО

ОТНОСНО: Неправомерни претенции от страна на Футболен клуб „ Марек Дупница" към отсъжданията на главния съдия Димитър Буров по време на срещата от V кръг на MR. Bit Лига, Сезон 2025/2026, между отборите на ОФК „Янтра 2019" (Габрово) и “Марек Дупница", проведена на 24.08.2025 г .

УВАЖАЕМИ Г-Н ИВАНОВ,

УВАЖАЕМИ Г- Н ТОДОРОВ,

Ръководството на ОФК „ Янтра 2019" (Габрово ) категорично отхвърля твърденията на ФК „Марек Дупница", че резултатът от посочената среща е бил повлиян от неправомерни отсъждания на главния съдия. Подобни обвинения са неоснователни и накърняват доброто име както на нашия клуб, така и на съдийския екип.

Принципите на честност, професионализъм и феърплей винаги са били в основата на всички резултати, които „Янтра” е постигнала през години. Всеки опит да се внуши обратното предизвиква нашето искрено разочарование. Усилията, които полагаме за развитие на клуба - с подкрепата на местната общественост и нашите привърженици - не могат да бъдат пренебрегнати.

Поздравяваме Съдийската комисия за назначения съдийски състав, както и главния съдия Димитър Буров и неговите асистенти за професионализма и коректността в техните решения. Особено внимание заслужава помощник съдията Ангел Станчев, който в трудна ситуация демонстрира отлична преценка, като не маркира несъществуваща засада и по този

начин позволи правилно да бъде зачетен единственият и победен гол в мача. Опитният съдия Димитър Буров с добре познат в българския футбол със своята безпристрастност и последователност. В този контекст мотивите за претенциите на ФК „Марек Дупница" остават за нас неясни, тъй като ситуациите, оспорвани от тях, видно и от наличните

видеокадри, са отсъдени правилно.

ОФК „ Янтра 2019" винаги е бил критичен на първо място към собственото си представяне и затова с увереност заявяваме, че крайният резултат от срещата е закономерен плод от труда и отдадеността на нашите футболисти и треньорски щаб..

С уважение:

БОРИСЛАВ СТОЙЧЕВ ХРИСТОВ

Изпълнителен директор на ОФК „ Янтра 2019" (Габрово )

Град Габрово

Дата: 29 Август 2025 год.

