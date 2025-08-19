Популярни
  19 авг 2025 | 20:01
Етър и Янтра играят един срещу друг в двубой от четвъртия кръг на Втора лига. Резултатът във Велико Търново към момента е 0:0.

ЕТЪР 0:0 ЯНТРА

Стартови състави:

Етър: 23. Никола Виденов, 4. Георги Александров, 16. Георги Иванов, 11. Димитър Илиев, 7. Росен Иванов, 77. Мартин Николов, 10. Чавдар Ивайлов, 5. Росен Върбишки, 6. Пламен Цончев, 8. Петър Караангелов, 17. Атанас Атанасов;

Янтра: 1. Християн Василев, 5. Асен Георгиев, 22. Велислав Боев, 10. Велислав Василев, 9. Денислав Ангелов, 16. Ивайло Енчев, 4. Константин Иванов, 15. Мартин Райнов, 17. Мартин Ганчев, 6. Петър Казаков, 71. Тони Иванов.

