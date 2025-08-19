Популярни
  Луканов: Не искам отборът да играе спокойно, искам винаги да има тази положителна нервност

Наставникът на Янтра Емануел Луканов говори след победата на своя тим над Етър. Габровци надвиха своя противник с 1:0 и постигнаха първа победа през новия сезон.

Янтра надви Етър и грабна първа победа за сезона, "болярите" остават на дъното
Янтра надви Етър и грабна първа победа за сезона, "болярите" остават на дъното

“Първа победа за сезона и нямаме победа срещу Етър, така че поздравления за футболистите. Дали съм доволен от играта? Да. Във фаза защита съм доволен. Говоря и за халфовата линия, и за хората в предни позиции. Ако бяхме малко по-прецизни напред, резултатът можеше да е по-изразителен. И първото полувреме и накрая можеше да затворим мача. Не да треперим до последно. Във футбола всичко става и се случва. Но благодарности, че това не се случи.

Аз не искам да играе спокойно отбора. Искам да има винаги тази положителна нервност. Ако се успокоим, това ще е грешка. Тежи, че нямахме победа. По един или друг повод не достигахме победата, но мисля, че я заслужавахме, ако говоря глобално. В единия от мачовете я постигнахме, но ни я отнеха. Дори и три победи да бяхме направили пак трябваше да се борим за победа. Поздравления за момчетата.

Винаги ми е тръпка тук. Не го трия. От Велико Търново съм, но това е животът. В момента съм от другата страна и го правя с цялото сърце и душа. Пожелавам успех на Етър и се надявам треньорите да си останат, те заслужават. Търново заслужават хора, които са израснали тук”, заяви Луканов.

